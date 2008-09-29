Yeni kral, hafif ticariler

Station otomobillerin yerini, gelişmiş teknik özelliklere sahip, konforlu hafif ticari araçlar aldı



Hatırlayın, çok değil 10 sene önce, kalabalık ailelerin favori araçları ‘station’lardı. Renault 12 ile TOFAŞ Kartalların station modellerine yollarda sıklıkla rastlanırdı. Yıllar ilerledikçe üreticiler kalabalık aileleri Ford Focus CMAX ya da Opel Zafira gibi minivanlara yönlendirmeye çalışsa da, bu araçların 50 bin YTL’ye yaklaşan fiyatları, orta sınıf aileleri yeni arayışlara sürükledi. Bu arayışta karşılarına çıkan en makul öneriler hafif ticari araçlardı.

Küçük işletmeler için mal sevkıyatlarında kullanılmak üzere tasarlanan bu otomobiller, binek versiyonları ile ailelerin yeni kurtarıcısı oldu. 20 bin ile 30 bin YTL arasında değişen fiyatları ile hem geniş bagaj hacmi hem de konforlu bir yaşam alanı sunan hafif ticariler, küçük otomobillerin fiyatına daha fazlasını sundukları için büyük ilgi görüyor.

Neden beğeniliyorlar?

Küçük hacimli dizel motorlar kullanıyorlar ve tasarruf konusunda rakipsizler. Ayrıca arazi araçlarında rastlanabilecek yüksek yapıları ile iç mekânda ferahlığı yakalıyorlar. Fonksiyonel kaydırmalı arka kapıları sayesinde inip binmek çok rahat. Büyük bagajları ve kargo kapasiteleri sayesinde hafta içi iş için, hafta sonu da aile için kullanılabiliyorlar. Dizayn konusunda yapılan yenilikçi tasarım anlayışı ile ticari araçların sıkıcılığından uzaklar.

Türkiye pazarı ne durumda?

Bu alandaki liderliğin TOFAŞ’ın elinde olduğu söylenebilir. FIAT Doblo’nun, binek versiyonları çift taraflı kayan kapılarıyla ferah bir ortam sunarken, büyük bagaj hacmi ile piknikçileri mutlu ediyor. FIAT’ın yeni kozu ise Fiorino modeli. Doblo’dan biraz daha küçük yapısı ile ticari araçların hantallığını yok eden Fiorino, şık çizgileri ile beğeni topluyor. Ayrıca bu model, piyasadaki tek üçüz model olma özelliğine sahip.



FIAT TOFAŞ’ın Bursa tesislerinde, aynı aracın Citroen ve Peugeot için de versiyonları üretiliyor. FIAT’ın Fiorino’su Citroen Nemo ve Peugoet Biper olarak karşımıza çıkıyor. Peugeot yenileyerek bu yıl piyasaya sürdüğü yeni Partner Tepee ile piyasaya renk katıyor. Ve yine bir ikiz kardeş Citroen Berlingo ile kalabalık ailelere hem fonksiyonellik hem lüks sunma iddiasında. Kangoo modelini yıllar önce yaratarak bu sınıf otomobillerin ortaya çıkmasını sağlayan üretici Renault, uzun süre dokunmadığı



Kangoo modelinin 2008 versiyonuyla, “Yarışta ben de varım” diyor. Ford ise yine Türkiye’de üretilen Transit Connect ile yerini alıyor. Transit Connect’in önümüzdeki yıl devasa otomobillere meraklarıyla bilinen Amerika’ya ihraç edilecek olması, bu sınıf otomobillere olan ilginin dünyada da arttığının bir göstergesi.