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Yeni kimlik ve ehliyetler görücüye çıktı

İçişleri Bakanı Efkan Ala, yeni kimliklerin tek renk olduğunu açıkladı

06 Şubat 2015 17:53

İçişleri Bakanı Efkan Ala, değişmesi öngörülen ehliyet ve kimlik örneklerini gösterdi.

Yeni kimlik ve ehliyetlere yönelik çalışmalarda gelinen nokta ile kimliklerin ve ehliyetlerin ne zaman dağıtılacağına ilişkin soru üzerine Bakan Ala, yeni ehliyet ve kimlik örneklerinin bulunduğu fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Yeni kimliklerin tek renk olduğunu belirten Bakan Ala, "Kimlik belgesinde bir çip var. Bunlar TÜBİTAK tarafından geliştirildi. Taklit ve tahrif edilemeyecek biçimde. Birçok bilgi içerisinde gizli olacak. Vatandaşımız bunu taşıdığında birçok işlemi buradan yapabilecek" dedi.

Sürücü belgelerine ilişkin çalışmaların devam ettiğini ifade eden Ala, "Kısa zamanda faaliyete geçireceğiz. Kimliklerle ilgili yasa çıktığı zaman bir düzenleme var yasamızda. Onu bekliyoruz. O madde çıkınca kimlikler de dağıtılmaya başlanacak. 3 yıl içinde bunun bitirilmiş olacağını düşünüyoruz. Ehliyetler için de biz nüfusa devreceğiz. Onun için bir zaman alacak, bir yıl gibi. Orada da yeni düzenlemeler yapacağız. İkisi de ciddi projeler ve projeleri kısa zamanda gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hem mevzuat düzenlemelerini yapıyoruz hem teknik düzenlemelerini yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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