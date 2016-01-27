Yeni kimlik kartlarının dağıtımı başladı

Yeni çıkan kanunla birlikte değiştirilen “kimlik kart”ları, pilot bölge olarak seçilen Kırıkkalede’de dağıtılmaya başlandı. 2018 yılına kadar ülke genelinde ve yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yeni kimliklerini almış olacak.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yer alan “nüfus cüzdanı” ibaresi “kimlik kartı” şeklinde değiştirilecek ve aile kütüklerinde yer alacak bilgilere “biyometrik veri” ilave edilecek. Kayıtlar sadece elektronik ortamda tutulacak.

Merkezi veri tabanında tutulan biyometrik veriler, kimlik doğrulama işlemleri dışında kullanılamayacak. Kimlik kartına kayıt ve işaret konulamayacak, kimlik kartı hiçbir kişi ve kurum tarafından alıkonulamayacak. Evlenme işlemi tamamlandıktan sonra çiftlere uluslararası aile cüzdanı verilecek. Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart bedeli başvuru sırasında tahsil edilecek.

Nüfus cüzdanları, 31 Aralık 2016’ya kadar Maliye Bakanlığınca bastırılacak, nüfus müdürlüklerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere muhasebe yetkililerine, dış temsilciliklerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilecek.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla beraber 80 milyon civarında kimlik dağıtımı yapılacak. Kadın ve erkeğe farklı renkte kimlik uygulaması kalkarken 10 yıl geçerli yeni kartların bedeli yıl sonuna kadar 8 lira olacak. 1976’dan bu yana 40 yıldır taşıdığımız nüfus cüzdanları tarih olurken, yerine “akıllı” kimlik kartları geldi.