Yeni kıdem tazminatı sisteminde 10 başlık: Bir gün çalışanın da hakkı korunacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tarafından hazırlanan yeni kıdem tazminatı sistemiyle 10 başlık masaya yatırılacak. Bir gün çalışana da kendi isteğiyle istifa edene de tazminat ödenecek. İstifa eden de, şirketi iflas eden çalışan da kıdem tazminatını alabilecek. 30 gün esası ise korunacak

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı sistemi 10 ayak üzerine oturtulacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçen yıl Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Bakanlar Kurulu'na sunulan model yeniden masaya yatırılacak.

Sistemin önemli ayaklarını oluşturacak 10 başlık şöyle:

Bir gün çalışanın da hakkı korunacak

Bir gün çalışanın kıdemi ve kazanımları korunacak. Çalışanların hiçbir hakkı yanmayacak. Kıdem tazminatı planlanır hale gelirken, işverenin de maliyeti düşecek.

Düşük kıdemle işten çıkarılma önlenecek

Çalışanların düşük kıdemle işten çıkarılmasını önleyecek düzenleme yapılacak. Kıdem kazanmadan sözleşmesi bitenin de parası birikecek.

İş değiştirmek kolaylaşacak

İşten ayrılma durumunda aynı hesap üzerinden kıdem sürecek.

Bireysel hesap olacak

İşsizlik Fonu'nda olduğu gibi ortak hesap olmayacak. Her çalışanın görebileceği bireysel bir kıdem hesabı olacak. Çalışanlar her ayın sonunda birikimlerinin hangi noktada olduğunu takip edebilecek.

Birikimleri değerlendirecek

Çalışanlara birikimlerini değerlendirmesi için yatırım araçları konusunda seçenekler sunulacak. Bu hesaba devlet de katkı sunacak. Çalışan herhangi bir tercihte bulunmazsa birikiminin bir bölümü kamu borçlanma araçlarında da değerlendirilebilecek.

İstifa edilse de alınacak

İstifa edene de tazminat verilecek.

Şerket iflas etse de ödenecek

Bir şirket iflas ettiğinde çalışanın kıdem hakkı yanmayacak.

Ödemeyene yaptırım

Primi ödemeyen işverene yaptırımlar yer alacak.

Erişime devlet güvencesi

Tüm işçilerin erişebilirliği güvence altına alınacak. Yeni sistemle kazanımlar aynen korunacak. Mevcut haklarına hiçbir şekilde dokunulmayacağının garantisi verilecek.

30 gün esası korunacak

Kıdemde 30 gün esası korunacak. Kıdem tazminatı sisteminde fona yatırılacak prim oranı yüzde 8.33. Bir yıla karşılık 30 günlük ücret aynen korunuyor.