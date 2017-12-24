Yeni KHK'dan: 'Terörle mücadelede' ölen sivillerin ailesi için zorunlu askerlik kalktı

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. 696 sayılı KHK'yla Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin sivillerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak.

KHK'yla askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

Uzmanlara silah

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzman erbaşlara da zati demirbaş silah edinme hakkı sağlandı.