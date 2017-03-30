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BBC Türkçe

Yeni KHK yayımlandı: 416 kişi görevlerine iade edildi

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında yayımlanan yeni KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile 416 kişi kamudaki görevlerine iade edildi. Çalışanların görevlerine iade edildiği kurumların başında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve ilg

30 Mart 2017 01:22

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında yayımlanan yeni KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile 416 kişi kamudaki görevlerine iade edildi.

Görevlerine iade kararı alınan kamu çalışanlarının sayıları ve işlerine geri döndükleri kurumlardan bazıları şunlar:

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görevlerine iade edilenlerin sayısı yedi oldu.

Prof. Tabip Tuğgeneral Atilla Güngör iade edilen TSK mensupları arasında yer alıyor.

Mart ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'FETÖ soruşturmaları' kapsamında 125 bin 485 kişinin kamudan uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

Bakanlığın açıklamasına göre 30 bin 618 kişi açığa alınırken, 94 bin 867 kişi ihraç edildi.

Bakanlık Mart ayına kadarki sürede 18 bin 331 kişi görevine iade edildiği bilgisini paylaşmıştı.

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