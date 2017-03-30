Yeni KHK yayımlandı

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 688 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan KHK'ya göre 416 kişi kamudaki görevlerine iade edildi.

KHK ile görece iade edilenler arasında "FETÖ" üyeliği iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan ve darbe girişiminin başarılı olması halinde atanacak isimler arasında yer aldığı iddia edilen GATA komutanlarından Prof. Tabip Tuğgeneral Atilla Güngör de yer aldı.

Kamuya geri dönenlerin listesine ulaşmak için tıklayın.

Göreve iade edilen memurların bağlı olduğu kurumlar şöyle:

Danıştay Başkanlığı’ndan 3 kişi,

Sayıştay’dan 1 kişi,

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden 1 kişi,

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 76 kişi,

Adalet Bakanlığı’ndan 15 kişi,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan 24 kişi,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 2 kişi,

İller Bankası’ndan 5 kişi,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 3 kişi,

Dışişleri Bakanlığı’ndan 1 kişi,

İçişleri Bakanlığı’ndan 1 kişi,

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 24 kişi,

İçişleri bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden 1 kişi,

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 4 kişi,

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Personeli’nden 90 kişi,

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 2 kişi,

Milli Savunma Bakanlığı’ndan 7 kişi,

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 7 kişi,

Sağlık Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşlardan 83 kişi,

Ulaştırma Bakanlığı’ndan 25 kişi,

Yüksek Öğretim Kurumu’ndan 37 kişi.

Helikopteri geciktirenler iade edildi

Görevine iade edilenler arasında 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesiyle tatilini yaptığı Marmaris’e uçacak olan helikopteri, “Gitmiyorum” diyerek geciktirdiği yönünde ifade veren Pilot Kurmay Yarbay Bahattin Akgün ile Serkan Çoban da yer aldı. Akgün’ün yardımcı pilotu Hacı İbrahim Çalışkan ve teknisyen Yasin Sağkol da iade edilenler arasında.

125 bin kişi ihraç edildi

Mart ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'FETÖ soruşturmaları' kapsamında 125 bin 485 kişinin kamudan uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

Bakanlığın açıklamasına göre 30 bin 618 kişi açığa alınırken, 94 bin 867 kişi ihraç edildi.