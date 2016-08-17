Yeni KHK ile 6 profesör tabip albay da TSK'dan ihraç edildi

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişiminin bastırılmasının ardından ilân edilen OHAL kapsamında yayımlanan 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 136 personel daha ihraç edildi. İhraç edilen personel arasında 1 tümgeneral, 1 tuğgeneralin yanı sıra, akademik kariyer yapmış 6 profesör tabip albay, 2 doçent tabip albay, 1 doçent tabip yüzbaşı, 1 yardımcı doçent tabip yüzbaşı ve 1 de tabip binbaşı yer alıyor.

Hava Kuvvetleri Kurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Mehmet Cahit Bakır ve IFAC Komutanlığı’ndan Recep Ünal da TSK’dan ihraç edildi.

671 sayılı KHK kapsamında TSK’dan ihraç edilen profesör tabip albayların isimleri şöyle:

Şaban Mehmet Yaşar - GATA Komutanlığı / Ankara

Fuat Tosun - GATA Komutanlığı / Ankara

Üzeyir Erdem - GATA Komutanlığı / Ankara

Emin Öztaş - GATA Komutanlığı / Ankara

Mehmet Şahin Uğurel - GATA Komutanlığı / Ankara

Cengiz Başoğlu - GATA Komutanlığı / İstanbul

İhraç edilen doçent tabip albayların isimleri şöyle:

Özgür Yeşilyurt - GATA Komutanlığı / Ankara

Cengiz Öztürk - GATA Komutanlığı / Ankara

Hakkında ihraç kararı verilen doçent tabip yüzbaşı Ankara’daki GATA Komutanlığı’ndan Adem Güler olurken, yardımcı doçent tabip yüzbaşı Hasan Hüseyin Arslan ve tabip binbaşı Mustafa Kürklüoğlu’nun da TSK ile ilişiği kesildi.

670 sayılı KHK'nın tam metninin okumak için tıklayın

671 sayılı KHK'nın tam metnini okumak için tıklayın