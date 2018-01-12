Yeni KHK ile 262 kişi ihraç edildi (2)

697 sayılı KHK\'nın Resmi Gazete\'de yayımlanması ile OHAL kapsamında 262 kişi kamudaki görevlerinden ihraç edildi.

697 sayılı KHK\'ye göre; Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan 106, YÖK\'ten 60\'ı akademik ve 19\'u idari personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan 28 rütbeli asker ve 2 sivil memur ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan 16 rütbeli asker ve 2 sivil memur, PTT\'den 8, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'ndan 8, Sağlık Bakanlığı\'ndan 6, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü\'nden 3, TRT\'den 1, Maliye Bakanlığı\'ndan 1, Kamu İhale Kurumu\'ndan 1, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü\'nden 1 kişi ihraç edildi.

Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan emekli bir tuğgeneralin emekli kimliği iptal edildi. Yine TSK\'dan olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan üç albay ve bir astsubay kıdemli başçavuşun rütbeleri alındı, emekli kimliklerinde de iptale gidildi.

697 sayılı KHK ile birlikte bir televizyon ve bir radyo kanalının da kapatılmasına karar verildi. Hatay Güney Radyo TV Yayıncılık AŞ (Hatmar FM) ile Prestij Medya Yayıncılık AŞ. (YEK TV) kapatıldı.

BİN 823 KİŞİ DE GÖREVLERİNE İADE EDİLDİ

Yeni KHK\'da göreve iadeler de yer aldı. FETÖ\'nün \"Mor Beyin\" kumpası sonucu ByLock kullandıkları iddiası nedeniyle görevlerinden ihraç edilen bin 823 kişi kamudaki görevlerine iade edildi.

Görevlerine iade edilenlerin sayıları en fazla şunlarda gerçekleşti; Milli Eğitim Bakanlığı\'nda 544, Emniyet Genel Müdürlüğü\'nde 458, Sağlık Bakanlığı\'nda 204, Jandarma Genel Komutanlığı\'nda 99, Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nda 81, Adalet Bakanlığı\'nda 79.

Öğrencilikle ilişiği kesilmiş olan 2 kişinin isimleri de söz konusu listelerin ilgili sıralarından çıkarıldı.

Resmi Gazete\'deki Bakanlar Kurulu ile, EGM bünyesinde yer alan Özel Harekat Daire Başkanlığı da kaldırıldı.

