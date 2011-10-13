Yeni keşifler için uzay balonu

T24-

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, NASA'nın yeni planı uzaya keşif balonu göndermek. 10 milyon dolar ayrılması planlanan keşif balonları, yaklaşık 180 derece sıcaklığa karşı dayanıklı olabilecek.ABD'nin Oregon eyaletinde ilk denemenin yapıldığı ve başarılı sonuç elde edildiği öğrenildi. Uzay yolculuğuna çıkacak olan keşif balonlarının ilk yolculuğunu Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'a yapılması planlanıyor.En son NASA'nın Endeavour adlı 30 yıllık uzay mekiği, yaklaşık 4 ay önce uzaydaki son görevini tamamlayarak Dünya'ya dönmüştü.Endeavour astronotları son yolculuklarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) evrenin büyük sırlarını çözmeyi hedefleyen 7 ton ağırlığında ve 2 milyar dolar değerindeki temel fizik deney modülü 'Alpha 2 manyetik spektrometre'yi (AMS) götürmüştü. Uzay mekiği uçuşları NASA'ya tahmin edilenden de daha pahalıya mal oluyordu.