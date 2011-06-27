-YENİ KARTALLAR İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 26.06.2011 - Beşiktaş'ın yeni transferleri Portekizli futbolcular Bebe ve Sidnei İstanbul'a geldi. Portekiz'in başkenti Lizbon'dan uçakla İstanbul'a gelen iki yeni transfer, siyah-beyazlı formayı ilk kez giyerek görüntü verdiler. İngiltere'nin Manchester United takımından kiralık olarak transfer edilen Bebe ve Portekiz'in Benfica ekibinden kiralık olarak alınan Sidnei'yi idari menajer Tuncay Yanık karşıladı. Beşiktaş'ın her iki oyuncusu da transferlerinden dolayı mutlu olduklarını söylediler. Manchester United'dan büyük umutlarla alınan golcü Bebe, Beşiktaş'ı daha önceden bildiğini belirterek, ''Alex Ferguson'dan da Beşiktaş hakkında güzel şeyler duydum. Beşiktaş'ta tüm kupaları kazanmak istiyorum. Beşiktaş taraftarının siyahi futbolcuları çok sevdiğini öğrendim. Onların bu sevgilerini boşa çıkarmayacağım'' diye konuştu. Benfica'dan kiralık olarak alınan savunma oyuncusu Sidnei ise transferinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, ''Beşiktaş'a başarılar kazanmak için geldim. Takımdaki Portekizli oyunculardan da bilgi aldım. Takımıma faydalı olmak için elimden geleni yapacağım'' dedi. -YARIN TOPLANIYORLAR- Siyah-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarına başlamak üzere yarın toplanacak. Yarın öğlen saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek futbolcular, daha sonra yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Beşiktaş'ta ülkelerinin milli takımlarında forma giyen Egemen, İsmail, Ekrem, Sivok ve Almeida izinlerinin ardından takıma katılacaklar. Simao ise 2 günlük iznin ardından kadroya dahil olacak. Aurelio'nun da 1 Temmuz'da kampa katılacağı, Guti'nin de gecikmeli takıma geleceği bildirildi.