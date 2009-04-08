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Dünya

Yeni karikatür krizi kapıda

İslam dünyasında protestolara neden olan karikatürlerden birinin kopyaları Danimarka'da satışa çıkarıldı.

08 Nisan 2009 03:00

İslam dünyasında protestolara neden olan karikatürlerden birinin kopyaları Danimarka'da satışa çıkarıldı.

Danimarka Özgür Basın Derneği, yaptığı açıklamada, bin adet kopyanın her birini, karikatürist Kurt Westergaerd'in imzasıyla 1400 Danimarka Kronuna (yaklaşık 400 lira) satışa çıkardıklarını bildirdi. 

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Açıklamada, Westergaerd'in derneğe, karikatürün kopyalarının satışı için izin verdiği belirtildi.

Westergaerd'in karikatürü dahil, Danimarkalı karikatüristlerin Hz. Muhammed'e hakaret içeren 12 karikatürünün ilk kez 2005'de bir Danimarka gazetesinde, ardından başka ülkelerde yayınlanması İslam dünyasında protesto gösterilerine neden olmuştu.

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