Yeni kaptanı Fabregas



Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, kaptanlık pazı bandını William Gallas'tan alıp Cesc Fabregas'a verdi. Gallas geçen hafta, genç takım arkadaşlarını Premier Lig şampiyonluğu için mücadele verecek kadar yürekli olmamakla suçlamıştı.



Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, 21 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Cesc Fabregas'ın kalıcı olarak kaptanlığa getirildiğini duyurdu. Fransız teknik adam, kaptanlık pazı bandını yurttaşı William Gallas'tan neden aldığını ise açıklamadı.



Gallas, geçen hafta, bazı takım arkadaşlarını Premier Lig şampiyonluğu için mücadele verecek kadar yürekli olmamakla suçlamıştı. 31 yaşındaki defans oyuncusu ayrıca adını vermediği bir Arsenalli oyuncunun kendisine ve bazı meslektaşlarına hakaret ettiğini öne sürmüştü. Gallas, bunun ardından 2 haftalık maaşı kadar para cezasına çarptırıldı ve geçen takımının Manchester City deplasmanında 3-0 yenildiği maçın kadrosundan çıkarıldı.



Wenger, kaptanlık unvanını Gallas'tan aldı ama, deneyimli oyuncunun salı akşamı Dinamo Kiev'i ağırlayacakları Şampiyonlar Ligi maçında forma giyeceğini söyledi.



Teknik adam bu görevi önce Gallas'a verdiği için pişman olmadığını, bir insan ve oyuncu olarak kendisine büyük saygı duyduğunu da sözlerine ekledi.

