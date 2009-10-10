Yeni kan ilacı üretildi

Türk Hematoloji Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhit Özcan, kanı sulandıran yeni bir ilacın üretildiğini ve yakın gelecekte piyasaya çıkmasının beklendiğini bildirdi.



Antalya'da düzenlenen 35. Ulusal Hematoloji Kongresi'nin başkanlığını da üstlenen Prof. Dr. Muhit Özcan, yaptığı açıklamada, kalp kapak hastalığı başta olmak üzere çeşitli nedenlerle kalp ritmi bozukluğu olan, damar tıkanıklığı sorunu yaşayan ve diz kapağı veya kalçadan ortopedik ameliyat geçirenlerin kullandığı kan sulandırıcı ilacın 50 yıl önce üretildiğine dikkati çekti.



Oral yoldan kullanılan bu ilacı ''zor bir ilaç'' olarak tanımlayan Özcan, alınan gıdalarla etkileşebilen, kullanan kişilerin ayda bir veya iki kez kan testi yaptırması gereken bu ilacın yerini doldurması amacıyla birçok araştırmanın yapıldığını anlattı.



Kan testi yaptırmaları gerekmeyecek



Şu anda üretimi gerçekleştirilen ve iki grup hasta üzerinde denemeleri yapılan ilacın en az mevcut ilaç kadar güvenli, onun kadar faydalı olduğunun görüldüğünü bildiren Özcan, yeni ilacın, hastaların sürekli kan testi yaptırmasını gerektirmediğini, başka ilaçlarla çok az etkileştiğini ve yasak gıdalar listesinin ise çok kısa olduğunu vurguladı.



Mevcut ilaca göre daha pahalıya satılacak olmasının ilacın tek dezavantajı olduğunu savunan Özcan, yakın gelecekte piyasaya çıkması beklenen ilacın, kan sulandırıcı ilaç kullanması zorunlu hastaların yaşam kalitesini çok yükselteceğini iddia etti.