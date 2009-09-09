Yeni kamu bankasının adayı:Emlak Bankası

Bankacılık çevrelerindebkonuşulan yeni bir kamu bankasının kurulmasına ilişkin Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı "En güçlü potansiyel aday biziz"dedi.



Bankacılık kulislerinde bir süredir "yeni bir kamu bankası mı geliyor?" tartışması yaşanıyor. Ekonominin çarklarını daha hızlı döndürmek isteyen Tayyip Erdoğan hükümeti, bir süredir kamu bankalarını konut ve arazi geliştirme projelerinde aktif rol oynamaya davet ediyordu. Ancak bankalar beklenen adımları atmakta isteksiz davranınca gözler bu alanda büyük bir tecrübeye sahip olan Emlak Bankasına çevrildi. 2001 yılında kapatılan ve halen tasfiye işlemleri süren bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, "görev verilirse bunu yapabilecek durumdayız" diyerek bu konuda açık kapı bıraktı. Bakanlar kurulu kararıyla tasfiye sürecine sokulan bankanın yine bakanlar kurulu kararıyla geri dönebileceğini ifade eden Sayın, " Devlet isterse Emlak Bankasını diriltebilir. Böylesi değerli bir markanın da tarih olması zaten herkesi üzüyordu" dedi. Yeni bir kamu bankasının Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ilişkilerde sorun yaratmayacağını söyleyen Sayın, "Küresel kriz yüzünden birçok ülke özel bankaları kamulaştırdı. Yani bir anlamda herkes kamu bankacısı oldu. Böylesi bir ortamda Türkiye'de yeni bir kamu bankası kurulmasına itiraz edeceklerini düşünmüyorum" yorumunu yaptı.



IMF sesini çıkarmaz



Türkiye'deki kamu bankalarının son yedi yılda son derece başarılı bir performans sergilediğinin altını çizen Sayın, bunun da hükümetin elini güçlendirdiğinin altını çizdi. Emlak Bankası'nın sermaye açığının çok üst düzeyde olmadığının altını çizen Sayın, "BDDK'nın belirlediği sermaye yeterlilik rasyosunu ulaşmak için çok büyük paralara ihtiyacımız yok. Kaldı ki milyar dolarlık projeleri hayata geçirebilmek için sadece paraya değil, ciddi bilgi birikimi ve altyapıya da sahip olmak gerekiyor. Biz bu alanda kendimize çok güveniyoruz" şeklinde konuştu.