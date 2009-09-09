Yeni kamu bankasının adayı:Emlak Bankası

Bankacılık çevrelerindebkonuşulan yeni bir kamu bankasının kurulmasına ilişkin Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı "En güçlü potansiyel aday biziz"dedi.
Bankacılık kulislerinde bir süredir "yeni bir kamu
bankası mı geliyor?" tartışması yaşanıyor. Ekonominin çarklarını daha
hızlı döndürmek isteyen Tayyip Erdoğan hükümeti, bir süredir kamu
bankalarını konut ve arazi geliştirme projelerinde aktif rol oynamaya
davet ediyordu. Ancak bankalar beklenen adımları atmakta isteksiz
davranınca gözler bu alanda büyük bir tecrübeye sahip olan Emlak
Bankasına çevrildi. 2001 yılında kapatılan ve halen tasfiye işlemleri
süren bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, "görev verilirse bunu
yapabilecek durumdayız" diyerek bu konuda açık kapı bıraktı. Bakanlar
kurulu kararıyla tasfiye sürecine sokulan bankanın yine bakanlar kurulu
kararıyla geri dönebileceğini ifade eden Sayın, " Devlet isterse Emlak
Bankasını diriltebilir. Böylesi değerli bir markanın da tarih olması
zaten herkesi üzüyordu" dedi. Yeni bir kamu bankasının Uluslararası
Para Fonu (IMF) ile ilişkilerde sorun yaratmayacağını söyleyen Sayın,
"Küresel kriz yüzünden birçok ülke özel bankaları kamulaştırdı. Yani
bir anlamda herkes kamu bankacısı oldu. Böylesi bir ortamda Türkiye'de
yeni bir kamu bankası kurulmasına itiraz edeceklerini düşünmüyorum"
yorumunu yaptı.
IMF sesini çıkarmaz
Türkiye'deki kamu bankalarının son yedi yılda son derece başarılı bir
performans sergilediğinin altını çizen Sayın, bunun da hükümetin elini
güçlendirdiğinin altını çizdi. Emlak Bankası'nın sermaye açığının çok
üst düzeyde olmadığının altını çizen Sayın, "BDDK'nın belirlediği
sermaye yeterlilik rasyosunu ulaşmak için çok büyük paralara
ihtiyacımız yok. Kaldı ki milyar dolarlık projeleri hayata geçirebilmek
için sadece paraya değil, ciddi bilgi birikimi ve altyapıya da sahip
olmak gerekiyor. Biz bu alanda kendimize çok güveniyoruz" şeklinde
konuştu.