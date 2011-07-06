-YENİ KABİNEYE 6 YENİ İSİM GİRDİ ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan 61. Hükümet'te, 6 yeni yeni isim yer alırken, bazı bakanların da görev alanları değiştirildi. Bursa Milletvekili Bülent Arınç ile Ankara Milletvekili Ali Babacan, Başbakan Yardımcılığı görevlerini korurken, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, ile 60. Hükümet'te İçişleri Bakanı olarak görev alan Kırıkkale Milletvekili Beşir Atalay da başbakan yardımcılığı görevine getirildi. İçişleri Bakanlığı'na getirilen AK Parti Genel Sekreteri İdris Naim Şahin , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı görevine getirilen AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Şahin, Milli Savunma Bakanlığı görevine atanan Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na atanan Samsun Milletvekili Suat Kılıç ilk kez kabinede görev aldılar. Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, İstanbul Milletvekili Egemen Bağış Avrupa Birliği Bakanı, Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu. Yeni kurulan bakanlıklardan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına önceki hükümette yer alan Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün, AB Bakanlığı'na Başmüzakereci görevini yürüten İstanbul Milletvekili Egemen Bağış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar, Ekonomi Bakanlığı'na Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Kalkınma Bakanlığı'na Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu getirildi. Yeni kabinede TBMM Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ile milletvekili adayı gösterilmeyen Devlet Bakanları Selma Aliye Kavaf ile Mehmet Aydın Aydın da yer almazken, Antalya Milletvekili Vecdi Gönül, Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz Özak, İstanbul milletvekili Nimet Çubukçu, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir kabine dışında kalan isimler oldu. Bu arada, geçen dönem de Bakanlar Kurulunda yer alan, Bursa Milletvekili Bülent Arınç, Ankara Milletvekili Ali Babacan, Kırıkkale Milletvekili Beşir Atalay, Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün, Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, İstanbul Milletvekili Egemen Bağış, Hatay milletvekili Sadullah Ergin, Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay, Batman Milletvekili Mehmet Şimşek, İstanbul milletvekili Ömer Dinçer, Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yeni Bakanlar Kurulu'nda görev aldı.