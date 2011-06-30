Yeni kabineye 10 yeni isim!

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den dün 61. Hükümet’i kurma yetkisini alan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kabinede 10 yeni isme yer vermesi bekleniyor.

Murat Pazarbaşı ve Abdullah Karakuş'un Milliyet'te yayımlanan (30 Haziran 2011) haberi şöyle:

Başbakan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün Çankaya Köşkü’ne çıkarak, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den 61. Hükümeti kurma yetkisini aldı. Erdoğan, saat 12.15’te girdiği Çankaya Köşkü’nden 14.25’te çıktı. Görüşmenin ardından Köşk’ten yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Çankaya Köşkü’nde kabul ederek, 61. Cumhuriyet Hükümeti’ni kurmakla görevlendirmişlerdir” denildi.

Başbakanlık kaynakları, Gül ile Erdoğan’ın öğle yemeği de yediğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı yetkilileri basın merkezinde Erdoğan’ın açıklama yapma ihtimali üzerine kürsü hazırlarken, Başbakan’ın, görüşmenin ardından açıklama yapmadan Köşk’ten ayrılması dikkati çekti. Görüşmede, tutuklu vekillerin durumu nedeniyle yaşanan krizin de ele alındığı öğrenildi.

Yarın açıklanabilir

Erdoğan böylece, kendisi dahil 25 kişiye düşürdüğü, 6 yeni bakanlık ile bir Başbakan Yardımcılığı eklenen ve sayısı 20’ye çıkarılan icracı bakanlıklardan oluşacak olan yeni kabineyi kurma yetkisini almış oldu. Erdoğan’ın yetkiyi almasının ardından, yeni kabinenin yanısıra ilk kez ihdas edilen bakan yardımcılıklarına getirilecek isimler de belirlenecek. Erdoğan’ın yarın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.



Ankara kulislerinde, Erdoğan’ın yeni kabineyi şekillendirirken 10 yeni isme görev vermesi bekleniyor. Geçtiğimiz dönem icracı bakanlık üstlenen bazı isimlerin Başbakan Yardımcılığı’na kaydırılacağı da belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu bu isimlerin başında sayılıyor. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün isimleri İçişleri Bakanlığı için geçiyor. Ergin’in Başbakan Yardımcılığı’na kaydırılabileceği de belirtiliyor. Demokratik açılım konusunun bir Başbakan Yardımcısı’na bağlanması ve İçişleri Bakanlığı’nın uhdesinde alınmasının da sürpriz olmayacağı kaydediliyor. Erdoğan’ın, anayasa değişikliği çalışmalarını gözeterek, bazı isimleri de Meclis yönetimini güçlendirmek için görevlendireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

İlklerin hükümeti

Erdoğan’ın kuracağı 61. Hükümet birçok açıdan ilkleri barındıracak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Avrupa Birliği Bakanı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanı, Ekonomi Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Kalkınma Bakanı ilk kez 61. Hükümet döneminde göreve başlayacak. Yeni yapıda sayısı 20’ye çıkarılan icracı bakanlıklara üçlü kararnameyle atanacak bakan yardımcıları da ilk kez görev yapacak.