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Politika

YENİ KABİNE RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A)

06 Temmuz 2011 21:27

-YENİ KABİNE RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin onaylanmasına ilişkin yazısı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Gül'ün yazısında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 109. maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu'nun, İstanbul Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulmasının uygun görüldüğü belirtildi. 3046 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca, Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak üzere dört bakan görevlendirilmesinin onaylandığının ifade edildiği yazıda, yeni Bakanlar Kurulu'nda yer alan bakanlıklara, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 109. maddesi gereğince listede gösterilen kişilerin atandığı kaydedildi.  Cumhurbaşkanı Gül, Resmi Gazete'de yayımlanan yazısında yeni Bakanlar Kurulu'na başarı dileğinde bulundu.

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