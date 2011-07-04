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Politika

Yeni kabine Köşk'e çarşamba günü sunulacak

AKP Grubu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda AKP'nin yeni grup başkanvekillerinin isimleri belirlenerek, çalışma programı üzerinde konuşuldu.

04 Temmuz 2011 03:00

T24-  AKP Grubu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda AKP'nin yeni grup başkanvekillerinin isimleri belirlenerek, çalışma programı üzerinde konuşuldu.


AKP Grubu, TBMM'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Toplantının çıkışında Başbakan Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, gazetecilerin kabine listesinin Çankaya Köşkü'ne ne zaman çıkarılacağına ilişkin sorularına "Çarşamba günü çıkarabiliriz" yanıtını verdi.


Öte yandan grup toplantısında AKP'nin yeni grup başkanvekilleri belirlendi. AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın AKP'nin yeni Grup Başkanvekilleri oldu. Mustafa Elitaş, Nurettin Canikli ve Ayşenur Bahçekapılı'nın Grup Başkanvekilliği görevleri ise devam ediyor. AKP'nin grup toplantısında yemin ve boykot krizinin gündeme gelmediği, yalnızca gurubun çalışma programı hakkında görüşüldüğü ve Erdoğan'ın milletvekillerine kısa bir hitabının gerçekleştiği öğrenildi.

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