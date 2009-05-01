Yeni kabine Gül'e sunuldu

Cumhurbaşkanı ile Başbakan geçen haftaki dört saatlik müzakerenin ardından dün geceki bir saatlik görüşmede Bakanlar Kurulu’nun yeni şeklinde anlaştı. Yeni Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Gül'e sunan Başbakan Erdoğan'ın değişiklikleri açıklaması bekleniyor





Taraf gazetesinde Yasemin Çongar’ın yazısına göre; Gül ve Erdoğan revizyonun yanı sıra listenin bugün açıklanana dek dışarı sızdırılmaması konusunda anlaştılar. Ancak, beklenti 10-12 kadar bakanın değişeceğiydi. Kabinedeki değişikliğin Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek dahil bazı ağır topları da kapsamasının da beklendiğini ifade eden Çongar yazısında muhtemel değişikliklerden birini de yazdı:

“Kulislere yansıyan olası değişikliklerden biri, Gül’e yakın Dışişleri Bakanı Babacan’ın ekonomiden sorumlu başbakan Yardımcısı olmasıydı...”



Gazetedeki habere göre; kabine revizyonunda AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana kesintisiz bakanlık yapanların gideceği tahmin ediliyor. Yeni listede yer almayanlar ise şöyle sıralandı:

Mehmet Ali Şahin, Kemal Unakıtan, Hilmi Güler, Murat Başesgioğlu, Kürşat Tüzmen,

Ergenekon’la ilgili açıklamaları nedeniyle Ertuğrul Günay’ın kabinede olmaması durumunda yerine İstanbul milletvekili Reha Çamuroğlu’nun atanmış olabileceği belirtiliyor.



Kayseri milletvekili Taner Yıldız, Grup Başkanvekillerinden Nihat Ergün, bakanlık şansı yüksek görülen isimler arasında yer alıyor.



Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in kabinede yer almaması durumunda yerine İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın adı geçiyordu. Atalay’ın yerine ise Erdoğan’ın belediyeden beri yakınında olan parti genel sekreteri İdris Naim Şahin’in adı geçiyor.



Seçimi kaybeden eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in de Kültür’den ayrılması planlanan Turizm Bakanlığı’na getirileceği bekleniyordu.



Kabinede Unakıtan sürprizi yaşanırsa yerine Grup Başkanvekillerinden Nurettin Canikli ve Mustafa Elitaş ile Sivas Milletvekili Mustafa Açıkalın aday gösteriliyordu.

