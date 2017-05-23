"Yeni kabine bir hafta içinde açıklanacak, 7-8 bakan değişecek"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kurucusu olduğu AKP'ye yeniden genel başkan seçildiğini hatırlatarak "Erdoğan’ın 15 günde bir genel merkezde konuşması Meclis’teki grup toplantılarında ise Başbakan Binali Yıldırım’ın hitap etmesi bekleniyor. Ama Cumhurbaşkanı’nın çalışma tarzı bilindiği için milletvekilleriyle her hafta bir araya gelme ihtimali daha yüksek" görüşünü dile getirdi. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin yüzde 38'inin değiştiğinin altını çizen Selvi, "Hükümette ise 7-8 bakanın değişeceği söyleniyor. İsimler dolaşmıyor değil. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasındaki kabine listesini kimse bilmiyor" diye yazdı.

Abdulkadir Selvi'nin "Kaç bakan değişecek" başlığıyla yayımlanan (23 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

16 Nisan referandumundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, kompartıman kompartıman ilerliyor.

Önce AK Parti’nin başına geçti. Şimdi partinin vitrinini düzenliyor.

İkinci sırada ise Bakanlar Kurulu var.

Onu yerel yönetimlerdeki değişiklikler izleyecek.

Teşkilatlardaki değişiklikler ise kongre sürecine girilmesi nedeniyle kendi doğal mecrası içinde gerçekleşecek.

Tarih 18 Nisan Salı günü.

Anayasa referandumunun üzerinden 48 saat geçmiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında bir diyalog yaşanıyor.

- Tebrik ederim. Büyük bir değişimi gerçekleştirdiniz.

- Sağ ol. Esas 2019 önemli.

Cumhurbaşkanı ardından, “Yüzde 51.4 bizim olmadığı gibi yüzde 48.6 da CHP’nin değil” diyor.

Referandumdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, 2019’da yerel seçimler ile cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin birleştirilmesi önerisi geliyor. Erdoğan bu öneriye karşı çıkıyor. “Yerel seçimlerde durumumuzu görelim ona göre cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanırız” diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019’da kötü bir sürprizle karşılaşmamak için partiden başlayıp, hükümet ve yerel yönetimlerde devam edecek olan değişiklikleri hayata geçiriyor. Erdoğan, 2017’yi değişim yılı, 2018’i icraat yılı, 2019’u ise seçim yılı ilan etmişti. Bu 3 yıllık uzun vadeli takvim. Bir de kısa vadeli bir takvim var.

AK Parti kongresi bitti. 48 saatlik yasal itiraz süresi bittikten sonra çarşamba günü yeni parti yönetiminin ortaya çıkması bekleniyor. AK Parti’de genel başkan yardımcılıklarının sayısının azaltılması bekleniyor. AK Parti’de bir genel sekreter 11 genel başkan yardımcısı sistemi vardı. Sonra bu sayı 1 artı 13’e çıkarıldı. Şimdi bu sayının eski sistemde olduğu gibi 11 genel başkan yardımcısına indirilmesi bekleniyor.

Çarşamba, cuma ya da haftaya

AK Parti’de genel başkan yardımcılıklarının kimlerden oluşacağı önemli ama gözler kabine değişikliğine çevrilmiş durumda. Hatta çarşamba günü yeni kabinenin açıklanması beklentisi var. Neden çarşamba günü? Çünkü Başbakan Binali Yıldırım, dün Gürcistan’a gitti, bu akşam dönüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğanise çarşamba akşamı Brüksel’e hareket edecek. Bu arada kabinenin değişmesi bekleniyor. Ama bir takvim daha var. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreci uzatmak istemezse çarşamba ya da cuma günü mümkün. Ama kabine değişikliği haftaya kalabilir. Çünkü çarşamba günü hem MYK belirlenecek hem Başbakan Binali yıldırım, AK Parti grup başkanı seçilecek.

Cumhurbaşkanı, Meclis'e gelecek mi?

Bu arada Cumhurbaşkanı AK Parti genel başkanı seçildi. Bu durumda her hafta AK Parti grubuna hitap edecek mi? Sırayla gidecek olursak, Erdoğan milletvekillerine hitap edecek. Peki grup toplantısı için Meclis’e gelecek mi, yoksa milletvekilleri AK Parti Genel Merkezi’ne mi gidecek? 3 Kasım 2002 seçimlerine katılması engellendiği zaman Erdoğan, AK Parti genel başkanıydı ama milletvekili değildi. Abdullah Gül ise başbakandı. Erdoğan, AK Parti grup toplantılarına katılır ve konuşma yapardı. Erdoğan olmadığı zamanlar Abdullah Gül konuşurdu. Hatta bir defasında Abdüllatif Şener konuşma yapmıştı. Grup başkanı ise Bülent Arınç’tı. Bu kez Erdoğan’ın 15 günde bir genel merkezde konuşması Meclis’teki grup toplantılarında ise Başbakan Binali Yıldırım’ın hitap etmesi bekleniyor. Ama Cumhurbaşkanı’nın çalışma tarzı bilindiği için milletvekilleriyle her hafta bir araya gelme ihtimali daha yüksek. Başbakan bu süre zarfında başta uyum yasalarının çıkarılması olmak üzere hükümet işlerini yürütecek. Partiyle ilgili işler ise tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olacak. Lider geldi, partinin dümenine oturdu. AK Parti’yi yeniden koşan, terleyen günler bekliyor.

Kabineye kimler giriyor, kimler gidiyor?

AK Parti kongresi bittikten sonra gözler kabineye çevrildi demiştim. Ankara’da artık kimin kabineye gireceği, kimin kabine dışı kalacağı konuşuluyor. MKYK’nın yüzde 38’i değişti. Hükümette ise 7-8 bakanın değişeceği söyleniyor. İsimler dolaşmıyor değil. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasındaki kabine listesini kimse bilmiyor. Erdoğan kabine değişikliğinde elini daha öncekilere göre daha sıkı tutuyor. Bu demektir ki önemli değişiklikler var.