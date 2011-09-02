-Yeni Japonya Başbakanı Noda hükümetini belirledi TOKYO (A.A) - 02.09.2011 - Japonya'nın son 5 yıldaki altıncı başbakanı olan Yoşhihiko Noda, kabinesini belirledi. Noda, anahtar görevlere yakın arkadaşlarını getirirken, Kabine Sekreteri Osamu Fujimura 47 yaşındaki Koiçiro Gemba'nın Dışişleri Bakanı, eski gazeteci 49 yaşındaki Jun Azumi'nin Maliye Bakanı olduğunu açıkladı. Azumi ve Gemba'nın, yaşlı devlet adamlarının baskın olduğu Japonya siyaset dünyasında göreceli olarak genç politikacılar olduğuna dikkat çekiliyor. Noda'nın hükümetinde 63 yaşındaki Yoşio Haçiro Ticaret ve Ekonomi Bakanı olurken, Goşi Hosono ise Fukuşima nükleer krizinden sorumlu bakanlığa getirildi. Nado, parti liderliği yarışında rakibi olan Miçihiko Kano'yu ise Tarım Bakanı yaptı. Noda'nın kabinesinin tamamının bugün Japon İmparatoru tarafından resmen atanması bekleniyor.