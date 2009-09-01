Yeni Japon hükümetinin rüyası kısa sürecek gibi

10 yıllık resesyon ve küresel krizi yaşayan Japonya'da yarım asırlık hükümet, ardında ekonomik sıkıntılar bırakarak koltuğu devretti.



1990'ların sonunda girdiği 10 yıllık resesyonun ardından 2007'de patlak veren küresel krize teslim olan Japonya'da kan kaybeden ekonomi iktidarı koltuktan indirdi. Japonya'da geçen haftasonu gerçekleştirilen genel seçimlerde neredeyse yarım asırdır iktidarda olan Taro Aso liderliğindeki Liberal Demokratik Parti (LDP) sert bir tokat yedi. Şu ana kadar hiç iktidar tecrübesi olmayan muhalefet partisi Demokrat Parti (DPJ) ise seçimden zaferle çıkan taraf oldu. Kriz yorgunu Aso iktidarını yerinden oynatan 62 yaşındaki Yukio Hatoyama'nın liderliğindeki DPJ daha önce sadece 112 koltuğa sahip olduğu 480 koltuklu parlamentonun alt kanadında bu kez 308 koltuğu birden kaptı.





Uzmanlar yaşanan bu değişime "kansız devrim" tanımlamasını yakıştırıyor. Japon basını ise, seçimlerde kitle halinde muhalefete oy veren Japonların yarım asırdır iktidarda bulunan muhafazakârları cezalandırdığı yorumunu yapıyor. Başlıca Japon gazeteleri dün, "Japon seçmenlerin ülke tarihinde yeni bir sayfa açtığı" görüşüne yer verirken, Hatoyama'nın halkın beklentilerini karşılamak için vakit kaybetmeden işe koyulması gerektiğini yazdı. Halkın DPJ'nin programını kabul etmekten ziyade muhafazakar Liberal Parti'yi cezalandırmaya çalıştığı düşünülüyor.

İşsizlik zaferi 'kısa balayı'na çevirebilir





LDP'nin kurulduğu 1955 yılından bu yanaki en büyük seçimde Japon halkının devrim niteliğinde bir sonuçla iktidarı cezalandırmasının sebebi ise açık: Ekonomik kriz. Ancak DPJ'nin işi hiç de kolay görünmüyor. Hatoyama'yı ücretlerin çakıldığı, bir yandan da ekonominin hızla deflasyon sarmalına sürüklendiği zorlu günler bekliyor. DPJ'nin zaferinin sadece "kısa ömürlü bir balayı" olacağını düşünenler de var. Çünkü ekonomik büyümeyi desteleyecek istihdam, üretim, harcamalar ve ücretlerden oluşan 4 ayak da sakat. Sadece işsizlik bile ekonomik büyümeyi tehdit eden en önemli unsur. Son verilere göre işsizlik yüzde 5,7 ile rekorda. Bloomberg'e göre ise geçen çeyrek dönemde başlayan ekonomik genişleme şimdiden tehlikeye girmiş olabilir. Çünkü rekora fırlayan işsizlik beraberinde hane halkı harcamalarında da çöküş yaratıyor. Temmuz ayında hane halkı harcamaları son 5 ay içindeki en büyük düşüşünü yaşadı. Ayrıca daha dün açıklanan sanayi üretimi verilerine göre de temmuz ayında fabrika üretimi sadece yüzde 1,9 yükseldi. Bu yükselişte ise hükümetin özellikle otomotiv ve elektronik sektörüne uyguladığı teşvik politikaları etkili oldu. Artış önceki aylara kıyasla hız kesmiş görünüyor. Haziranda üretim artışı yüzde 2,3, mayıs ayında ise yüzde 5,7 çıkmıştı. Bir yıl öncenin aynı ayına göre kıyaslandığında ise temmuz ayındaki sanayi üretimi aslında yüzde 22,8 çakılmış görünüyor.

Ücretler dipte, perakendede yaşam sinyali yok





Üretim için asıl önemli olan nokta ise talep. Talep de vatandaşın cebinde para olmadıkça ve işsiz ordusu büyümeye devam ettikçe gelişme kaydedemiyor. Ücretler temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 geriledi. Bu gerileme haziran ayıyla kıyaslandığında ise yüzde 7 oldu. DPJ'nin oylarını artırmasındaki en etkili propaganda çalışmalarından biri de işsizliğe yönelik yürütülen oldu. DPJ'nin vaatleri arasında iş arayanlara ayda 100 bin yenlik işsizlik maaşı gibi seçenekler vardı. Öte yandan yine dün yayımlanan bir başka rapora göre ise temmuz ayında perakende satışları da bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 2,5 geriledi. Ekonomideki hareketliliğe işaret eden yeni ev inşaatları verileri de gerilemeye devam ediyor. Temmuz ayında yeni ev inşaatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,1 geriledi. Önceki aya göre ise inşaatlar yüzde 3,3 düştü.

80'lik bakanların koltuğu gençlere



DPJ'li adaylar sandıktan çıkan zaferle parlamentonun yaşı hayli ilerlemiş eski çınarlarını da yerle bir etmiş oldu. Dahası parlamentonun alt kanadına yarı yaştaki DPJ'li bakanlarla adeta "taze kan" geldi. LDP'nin ağır toplarından olan Maliye Bakanı Kaoru Yosano aday gösterildiği şehirde kazanamadı. Eski Maliye bakanlarından Koji Omi de kabineye giremedi. Kabine sekreteri Nobutaka Machimura ile Savunma Bakanı Yuriko Koike koltuğunu kaybeden eski siyasetçilerden oldu. Koike'nin koltuğuna ise 49 yaşındaki Takako Ebata yerleşecek. Roma'daki G20 toplantısına içkili katıldığı anlaşılınca dönemin Maliye Bakanı iken istifa etmek zorunda kalan 56 yaşındaki Shoichi Nakagawa ise yeniden aday olduğu Hokkaido şehrinde 36 yaşındaki DPJ'li rakibi Tomohiro Ishikawa'ya yenildi. 78 yaşındaki eski Başbakan Toshiki Kaifu, yarı yaşındaki DPJ'li Mitsunori Okamoto'yu alt edemedi.

Maliye Bakanı Kaoru Yosano'nun yerine ise Shinzo Abe kabinesinde sağlık bakanı olarak çalışırken kadınlar için "bebek yapma makinası" benzetmesini kullanarak tepki toplayan Haku Yanagisawa gelecek.

LDP 90'lar krizinde de kan kaybetmişti





15 Kasım 1955: Liberal Parti ile Demokrat Parti'nin birleşmesi ile LDP kuruldu.





Ekim 1990: Nikkei endeksi 9 ay içinde yüzde 48 eridikten sonra dibi gördü, hiperenflasyon ve bankacılık krizi iktidarı zorladı.





9 Ağustos 1993: LDP, skandalları ve ekonomik krizler sonrası ilk kez seçimlerde güç kaybetti.





Haziran 1994: LDP yeni hükümete koalisyon ortağı olarak girdi.





Eylül 2006: Junichiro Koizumi iki dönem başbakanlığın ardından görevinden ayrıldı.





Eylül 2008 Taro Aso başbakan oldu

Temmuz 2009 Aso erken seçim çağrısında bulundu.