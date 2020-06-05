Yeni istihdam paketi yolda: İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin kullandırılan çalışana maddi destek süresi uzatılabilir

Yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla çıkarılan ve işverene işçi çıkarma yasağı getiren istihdam paketinin bir yenisi yolda. Gelecek günlerde Meclis’e sevk edilmesi beklenen torba teklif öncesinde çalışmalar hızlanırken; ilk aşamada işten çıkarma yasağı, ücretsiz izin desteği, kısa çalışma ödeneği gibi halen uygulanan düzenlemeler çalışılıyor. Bu kapsamda 17 Nisan 2020’de geçici yasa maddesiyle uygulamaya konan 3 ay süreyle işverene işçi çıkartma yasağının uzatılması da gündemde.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işten çıkarma yasağını 3 ay uzatma yetkisi bulunuyor. Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, bilgi veren yetkililer yasağın uzatılmasının söz konusu olabileceğini belirtirken, bu durumda ücretsiz izin ve izin sürecinde kullandırılan bin 170 TL desteğin de uzatılacağını vurguluyor.

Kısa çalışma ödeneğinde son durum ne olacak?

Bir diğer gündemdeki konu ise, kısa çalışma ödeneği. Kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneği için süre haziran sonunda bitiyor. Diğer düzenlemelerde olduğu gibi, kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği için de Cumhurbaşkanı’nın uzatma yetkisi bulunuyor. Ancak kısa çalışma ödeneği yerine başka bir desteğin söz konusu olup olamayacağına bakılıyor. Kısa çalışma ödeneğinin uygulama şartlarının belli olduğunu belirten yetkililer, “Şimdi işletmeler iş yerlerini açmaya başladı. Bu dönem için yine destek verilebilir ancak adı değişebilir ve normalleşme sürecine uygun başka bir uygulamaya geçilebilir. Buna da bakılacak” ifadelerini kullandı.