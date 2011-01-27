Yeni isim ya Efes ya da Anadolu Efes

T24

700 milyon dolarlık yatırım

Anadolu Grubu İcra Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Dünya Ekonomik Forumu'nun yapıldığı Davos'ta CNBC-e'nin sorularını yanıtladı.Özilhan, Efes Pilsen'in isim değişikliğiyle ilgili süreçte gelinen son noktayı değerlendirdi.Özilhan şunları söyledi: "Geçen hafta TAPDK'ya iki isim müracaatı yaptık. Anadolu Efes ve Efes isimleriyle mücadele ettik. Biz basketbol kulübünün devam etmesini istiyoruz. Şimdi oradan haber bekliyoruz. Kurul toplanıp tartıştıktan sonra bize bildirecek. 1 ay civarında bir zaman alacağını söylediler. TAPDK da kulubün devam etmesini istiyor. Bira markasının çağrışımını koparırsak onlar da uygulamada doğru atım atmış olurlar. Anadolu Efes olursa şirketin adıdır, o da olur, Efes de olur. Logoyu da değiştirdik. İki logo önerimiz oldu. Bir yıldızı var, daha farklı bir Anadolu Efes ve Efes yazılımı var."Davos'taki toplantıları yorumlayan Özilhan şunları kaydetti: "Global krizi oyuncuları yeni gerçekleri görmeye itti. Birçok toplantılar da bu eksende seyrediyor. Eksen kayması bütün dünyada var. Eksen batıdan doğudan kayıyor.Türkiye'nin burada olması çok önemli bir adım. Türkiye de temsil edilmeli. Bakanların katılması toplantılarda panelist olarak bulunmaları, Türkiye'yle ilgili tecrübelerini paylaşmaları çok önemli. Daha çok katılabilsek çok faydalı olur.Türkiye'de de konuştuğumuz birçok konunun burada da tartışıldığını gördüm. Esas konuşulan eksenin batıdan doğuya kayması. Çin'in hızlı büyümesi birçok hammaddenin fiyatlarını yükseltiyor. DÜn Medvedev'i dinledik, onun buraya katılması ve uzun konuşma yapması önemliydi.""Türk ekonomisinin çok iyi yönde olduğuna inanıyorum" diyen Özilhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelişmekte olan ülkelerde Türkiye bir yıldız konumunda. Şikayet edecek bir halimiz yok. Bu sene seçim olması ama hükümetin ve MB'nin bir takım kararlar alması çok önemli. Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri cari açık. Bu alınan kararları doğru buluyorum. Herkesten önce alınan kararlar. Bazı yabancılar bunu sordu, onlar da merakla neticeyi bekliyor. Türkiye yüzde 5 büyüyebilir. Yüzde 8'ler büyüme olunca cari açık sıkıntısı oluyor. Bunu kontrol altına almak faydalı. Alınan kararlar o yönde."Anadolu Grubu'na ilişkin bilgiler veren Özilhan, "Biz grup olarak geçen yıl ortalama yüzde 10 büyüdük. Bu yıl yüzde 8 büyüme öngördük, tahmin ediyorum yakalarız. Agresif hedefler koyduk. Geçen sene içecek önemliydi. Yurtdışında da hızlı büyüdük. Otomotivde de memnunuz. Hepsi aşağı yukarı gerekli performansı gösterdi. 2010'u unuttuk, 2011'e bakıyoruz. İlk ayı iyi geçirdik.Gıda projemiz var. Meyve konsantresinde ilk adımı attık. 50-55 milyon dolarlık bir yatırım olacak. 70-80 bin dönüm arazide olacak. Yurtdışında yeni ülkeler gerek meşrubatta, birada yeni ülkeler katmak için faaliyetlerimiz var. Bu yıl 700 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız" diye konuştu.