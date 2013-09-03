Yeni iPhone'un ilk videosu!

Apple'ın bütçe dostu akıllı telefonu iPhone 5C, teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Resmi tanıtım 10 Eylül'de ancak internete bazı görüntüler sızdı bile.

Ele geçen görüntülere göre 5C, mavi, sarı, beyaz ve pembe renk seçenekleriyle geliyor. Fotoğrafları Çin kaynaklı iApps.im sızdırdı.

Son zamanlarda iPhone 5C haberleri sürekli gündemde. Pazartesi günü telefonu çalışır durumda gösteren bir video İnternet’e sızdı. Geçtiğimiz hafta ise cihazın demo görselleri ortaya çıkmıştı.

Apple’ın 10 Eylül’de gün ışığına çıkarması beklenen iPhone 5C’nin ilk videosunu izleyebilirsiniz: