Yeni İpad'ın tanıtımı 7 Mart'ta

T24 - Apple, 7 Mart’ta tanıtacağı iPad için düzenleyeceği etkinliğin davetiyelerini gönderdi.



ntvmsnbc'nin haberine göre; Apple, San Francisco kentinde düzenlenecek tanıtımı için gönderdiği e-mail’de, yeni iPad’in köşesine ait bir fotoğraf ve “Gerçekten görmeniz ve dokunmanız gereken bir şey sunacağız” ifadesi yer aldı.

Yeni iPad, Apple’ın ürünlerini tanıtmak için sıkça kullandığı Yerba Buena Sanat Merkezi’nde tanıtılacak.

Yeni iPad’in iPad2’ye kıyasla daha güçlü bir işlemci ve görüntü kalitesine sahip olması bekleniyor. Ayrıca, yeni tablet LTE kablosuz ağ bağlantısı özelliği sunacak.

Apple, ilk kez 2010’da sunduğu iPad tablet bilgisayarlardan bugüne kadar dünya genelinde 50 milyondan fazla sattı. iPad2’nin tanıtımı, geçtiğimiz yıl 2 Mart’ta yapılmış ve ürün dokuz gün sonra piyasaya sürülmüştü. Yeni iPad’in de en geç iki hafta içinde satışa sunulması bekleniyor.