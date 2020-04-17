Yeni İnfaz Yasası'yla tahliye edilen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'dan, Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür mektubu

Yeni Ceza İnfaz Yasası kapsamında cezaevinden tahliye edilen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, kendi el yazısıyla kaleme aldığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi, müvekkili Alaattin Çakıcı'nın kendi el yazısı ile kaleme aldığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Alaattin Çakıcı yaptığı açıklamada söz konusu yasa değişikliği nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Çakıcı mektubunda, "Yeni infaz yasası ile esaretten kurtulup özgürlüğüne kavuşan tüm mahkûm arkadaylar, şahsım ve hepimizin özgür olmasına vesile olan MHP Genel Başkanı ve Dünya Türk'lerinin yaşayan efsanevi son Türkmen Beyi Sayın Devlet Bahçeli'ye ve bu yasanın diğer mimarı, son dört yıldır devletimizin bekası için Batı Emperyalizmine asla taviz vermeyen Devlet Başkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'a kendi adıma ve özgürlüklerine kavuşturdukları tüm mahkûm arkadaşlar adına en derin saygılarımı arz ederim." ifadelerini kullandı.

İşte Çakıcı'nın kaleme aldığı o açıklama...