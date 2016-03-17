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Kültür-Sanat

Yeni Indiana Jones filmi geliyor

Beyaz perdenin en tanınmış arkeoloğu yine Harrison Ford canlandıracak

17 Mart 2016 00:08

11 yıl aradan sonra yeni bir Indiana Jones filmi çekiliyor. Sinema dünyasının en tanınmış arkeoloğunu yine Harrison Ford canlandıracak.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Walt Disney Şirketi, 11 yıl aradan sonra yeni bir Indiana Jones filmi çekileceğini açıkladı.

Aktör Harrison Ford ile yönetmen Steven Spielberg'i bir kez daha bir araya getirecek olan film 2019 yılının Temmuz ayında gösterime girecek.

Adı henüz belli olmayan film, Indiana Jones serisinin beşinci filmi olacak.

Aksiyon, macera ve komedi türlerini bir araya getiren Indiana Jones filmlerinin baş rolünü oynayan Harrison Ford, bir arkeoloğu canlandırıyor.

Serinin ilk filmi 1981'de çekilen Türkiye'de Kutsal Hazine Avcıları adıyla gösterilen Raiders of the Lost Ark'tı.

Bunu sırasıyla Kamçılı Adam (1984), Son Macera (1989), Kristal Kafatası Krallığı (2008) izledi.

Bu dört film şimdiye kadar yaklaşık 2 milyar dolar hasılat yaptı.

Walt Disney Stüdyolarının Başkanı Alan Horn "Indiana Jones, sinema tarihindeki en büyük kahramanlardan biri. 2019'da onu tekrar beyazperdeye taşıyacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Film gösterime girdiğinde baş rol oyuncusu Harrison Ford 77 yaşında olacak.

Harrison Ford, Star Wars/ Yıldız Savaşları serisindeki Han Solo rolüyle de tanınıyor.

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