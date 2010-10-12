-YENİ İMAR PLANI KABUL EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Levent'te bulunan eski İETT garajının Danıştay tarafından iptal edilen planı yerine hazırlanan yeni imar planını oy çokluğuyla onayladı. Saraçhane'deki Belediye Sarayında yapılan meclis toplantısında komisyon raporları görüşüldü. Toplantıda, Şişli ve Kağıthane ilçeleri sınırlarında yer alan ve ''Levent eski İETT garajı'' olarak bilinen 45 bin metrekarelik araziye ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, arazinin 2009 yılında mahkeme kararıyla iptal edilen imar planı yerine hazırlanan yeni plan raporu da tartışmaya açıldı. Rapora itiraz eden CHP Grup Başkanvekili Atalay Oğul, AK Parti Grubunun imar planına gerekçe olarak arazinin satılarak belediyeye yeni hizmetler için para aktarılmasını gösterdiğini, ancak bu plana göre arazide yapılacak bir iş merkezinin, burada istihdam edilecek ya da gezmeye gelecek 50-60 bin kişinin sabah-akşam bölgeye akışı demek olacağını belirtti. Oğul, ''Bu arsanın 1 milyar dolara satılması, belediyenin kasasına ciddi miktarda para girmesi konusuna gelince, burada oluşacak yoğunlukla trafik çıkmaz hale gelecek ve aldığınız parayı da yeni tüneller, kavşaklar, yollar yapmak için harcayacaksınız zaten. Bu mantıklı değil'' dedi. Tartışmaların ardından geçilen oylamada, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis toplantısı sonrasında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Atalay Oğul, bu arsanın daha önce bir yabancı yatırımcıya satıldığını, ancak arazi için hazırlanmış imar planının, Mimarlar Odası ve öteki ilgili sivil toplum kuruluşlarının başvurusuyla mahkeme tarafından iptal edildiğini hatırlattı. -''PLANIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇACAĞIZ''- Bu planın da bölgeye büyük bir yoğunluk getireceğini, bu nedenle CHP'nin karara muhalefet şerhi koyduğunu anlatan Oğul, şunları söyledi: ''Burada 45 bin metrekare arazi var. Böyle bir arazide, yüksekliği 10 kat, yerin altına doğru da 7 kat bodruma kadar bir bina yapılabilir. Arsanın tamamına imar izni veriliyor. Böyle bir alanda bir iş merkezi yapılması durumunda, yuvarlak hesap 50 bin kişilik bir insan yoğunluğu her sabah bölgeye akacak ve akşam da ayrılacak. 'Sivil Havacılık Daire Başkanlığının da görüşü alınacaktır' ibaresi kullanıldığına göre, orada çok yüksek bir bina yapacaklar. Bizim itirazımız, kamusal hizmet amacı güdülüyorsa, bölgeye akacak yoğunluğun makul seviyede olacağı şekilde bir plan hazırlanmalı. Bu plan mahkemeden dönecektir. Planın iptali için dava açacağız.''