Yeni Hyundai i20 geliyor

Hyundai'nin Avrupalı tüketici için Avrupa'da tasarlanan B-segmenti'ndeki yeni modeli İ20'nin, bu ay Türkiye piyasasına çıkacağı bildirildi.



Hyundai'den yapılan yazılı açıklamada, Hyundai'nin i30 ve i10'dan sonraki üçüncü ''i'' serisi otomobili olan i20'nin, ilk kez Ekim 2008'de yapılan Uluslararası İstanbul Auto Show 2008'de Türk tüketicisinin karşısına çıktığı bildirildi.



Hyundai'nin Almanya'daki Avrupa Tasarım Merkezi'nde tamamıyla Avrupalı tüketici için hazırlanan i20'nin, özellikle büyük Hyundai logolu krom ön ızgarası, gözyaşı formundaki ön farları, sportif görünümü, dikkat çekici profili ve C-sütununa kadar uzanan arka stoplarıyla dikkat çektiği belirtilen açıklamada, özellikleri şöyle anlatıldı:



''Hyundai i20, Avrupa'da İspanya, İsveç ve Almanya gibi ülkelerde yapılan gelişim testleri sayesinde Avrupa pazarının koşullarına göre hazırlandı. Bu sayede sürüş konforu, yol tutuş, ses ve gürültü seviyeleri en iyi şekilde ayarlandı. Yeni tip kremayer direksiyon sistemi ile şehir içinde en iyi manevralar yapılabilirken yol tepkileri ve gerekli bilgiler de sürücüye en iyi şekilde iletilebiliyor.



Hyundai i20'nin kabini, lüks ve kullanışlılığı en iyi şekilde birleştirirken fonksiyonelliği ve dış tasarımdaki sportifliğini içeriye taşıyor. 2525 mm'lik dingil mesafesi sayesinde iç mekanda daha kullanışlı ve konforlu bir yolculuk yapmak mümkün oluyor. Sunduğu yüksek donanımla ön plana çıkan i20'de klima, güçlü bir müzik sistemi, yol bilgisayarı, elektrikli cam ve aynalar, gelişmiş güvenlik ekipmanları, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi, soğutmalı torpido, sayısız göz ve cep gibi gerekli tüm özellikler standart olarak bulunuyor."

