Yeni Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç

T24 -



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 61. Hükümet'in ilk Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakanlık Merkez Bina'daki toplantı yaklaşık 2.5 saat sürdü.







Arınç Hükümet Sözcüsü





61. Hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısında Bakan Arınç, Hükümet Sözcülüğüne getirildi. Arınç, şöyle konuştu:





''Hükümet sözcülüğü benim görev alanım içinde. Bakanlar Kurulu'nda ilgili, bağlı ve ilişkili kurumların dağıtımı da yapıldı. Hükümet sözcülüğü yanında Vakıflar Genel Müdürlüğü, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, TRT, Anadolu Ajansı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu, Danıştay gibi kurumlar yine benim görev saham içinde kaldı.





Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan, daha çok Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, bankalar ve diğer kurumlarla ilgili olacak.''





Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri, Terörle Mücadele Yüksek Kurulu ve diğer kurumlarla görevlendirildiğini ifade eden Arınç, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın ise TBMM ile ilişkiler, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile görevlendirildiğini söyledi.







Yemin krizi





Arınç, toplantının ardından Hükümet Sözcüsü sıfatıyla gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.





Milletvekillerinin eksik kalan yeminlerini yapmaları gerektiğini vurgulayan Arınç, yemin krizine ilişkin şunları söyledi:





''İstiyoruz ki temsilde bir eksiklik olmadan tüm partiler, parlamentoda bulunsunlar. And içerek görevlerine sayın Milletvekilleri başlasın ve bundan sonraki yasal süreç en güzel şekliyle devam etsin. Biz bu çabaların sonunda en kısa zamanda partilerin Parlamentoda eksik kalan yeminlerinin milletvekilleri tarafından ifa edilmesini bekliyoruz.''





Hükümet Sözcüsü Arınç, AKP'ye 2 TBMM Başkanvekilliği, 6 Divan üyeliği, 2 de idare amirliği düştüğünü, diğer partilerin de güçleri oranında Başkanlık Divanı'nda temsil edileceğini kaydetti.





Arınç, ''Danışma Kurulu farklı bir sayı bildirebilirdi. Mesela benim dönemimde 20'ye kadar başkanlık divanı üyesi olduğunu biliyorum. Ama bugün için bu 18 olarak kararlaştırıldı. Burada ki amaç, Parlamento içindeki tüm siyasi partilerin mutlaka bir üye ile de olsa temsil edilmesidir. 18 rakamı buna izin verdiği için Meclis Danışma Kurulu kararı kabul edilmiş oldu'' diye konuştu.







