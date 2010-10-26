Yeni HSYK üyelerine yeni araçlar tahsis edildi

T24 - Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yeni üyeleri Adalet Bakanı Sadullah Ergin başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Ergin Anıt kabir özel defterine, "HSYK olarak üzerimize düşen görevleri katılımcılık, şeffaflık, liyakat ve adalet prensipleri çerçevesinde yerine getireceğimizden kimsenin endişesi olmasın" yazarken, HSYK üyelerine tahsis edilen son model makam araçları dikkat çekti. HSYK'da ilk toplantıda Geçici Başkanvekili Ahmet Hamsici oldu.





Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir'e gelen HSYK üyeleri adına Adalet Bakanı Ergin kırmızı- beyaz karanfillerden oluşan çelengi Atatürk Mozolesi’ne bırakarak HSYK üyeleriyle birlikte saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde toplu olarak hatıra fotoğrafı çektiren üyeler, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.





Bakan Ergin, burada Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

“Büyük Atatürk,

Halk oylaması neticesinde kabul edilerek yürürlüğe giren 5982 sayılı kanun ile değişik Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 159’ncu maddesine göre yeniden yapılandırılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun ilk üyeleri olarak huzurunuza gelmiş bulunmaktayız. İnsan haklarının korunmasında ve hukuk devletinin her yönü ile hayata geçirilmesinde, hiç kuşkusuz bağımsız ve tarafsız mahkemeler önemli rol oynamaktadır.

Hukuk devletinin ön koşulu ve adil yargılanmanın temel garantisi olan yargı bağımsızlığı ile yargı görevinin tam ve doğru bir şekilde yerine getirilmesinin esasını oluşturan tarafsızlık, dürüstlük, mesleğe yaraşırlık, eşitlik, liyakat ve özen ilkelerinin, korunması ve uygulanması konusunda, HSYK olarak üzerimize düşen görevleri katılımcılık, şeffaflık, liyakat ve adalet prensipleri çerçevesinde yerine getireceğimizden kimsenin endişesi olmasın.

Cumhuriyetimizin banisi büyük Atatürk, minnet duygularımızla birlikte şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun.”



Yeni makam araçları

Anıtkabir’deki törenin ardından Bakan Ergin ve HSYK üyeleri ilk toplantılarını yapmak üzere HSYK’nin yeni binasına geçtiler. Bu arada HSYK üyelerine tahsis edilen 2011 model Renault marka ve seri plakalardan oluşan yeni makam araçları dikkati çekti.



Ahmet Hamsici seçildi

HSYK'da gerçekleştirilen ilk toplantıda geçici başkanvekilliği için seçim yapıldı. Yapılan seçimde Ahmet Hamsici seçildi.



Hamsici kimdir?



Çaykara Ataköy’den olan Ahmet Hamsici, 1963 yılında Ankara'da doğmuştur. Başkent Lisesini bitirmiş, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Sırasıyla Sason Hakimliği, Sulakyurt Hakimliği, 19 Mayıs Hakimliği, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği, Personel Genel Md. Yardımcılığı, Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 19 Eylül 2008 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay Üyeliğine seçilen Ahmet Hamsici Danıştay 3 üncü Dairesi üyesi olarak görevini sürdürmekte iken 10.02.2009 tarihinde Türkiye Adalet Akademisi Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Ahmet Hamsici 16.02.2009 tarihinde Akademi Başkanlığı görevine başlamıştır. Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu, HSYK asıl üyeliğine Ahmet Hamsici'yi seçti.



