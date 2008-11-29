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Yaşam

Yeni Honda Jazz çok ekonomik

Yehi Honda Jazz'ın 1.4 lt. i-VTEC motoru, sağladığı 100 beygir ile daha iyi bir performansın yanı sıra yakıt ekenomisini sıra dışı seviyeye çekiyor

29 Kasım 2008 02:00

İşte yeni Jazz - FOTOGALERİ

İki milyondan fazla sattı

Honda, 2001'de piyasaya ilk çıkışından bugüne iki milyonun üzerinde satılan Jazz'ın tamamen yenilenen modelini 15 Kasım'da satışa sundu. Yeni Honda Jazz, sınıfında lider iç mekan genişliği ve yeni VTEC motoru sayesinde bir önceki modeline göre belirgin biçimde iyileştirilmiş yakıt tasarrufu ve çevreci bir motor sunuyor. 1.4 lt. i-VTEC motor sağladığı 100 beygir ile daha iyi bir performans karakteri sunarken, yakıt ekonomisini de sıra dışı bir seviyeye çekiyor.

30 bin 250 Ytl'den başlayan fiyatlarla

Sınıfının standartlerının üstünde bir iç mekan ve bagaj genişliği sunan yeni Jazz, kullanıcısına konfor ve ferahlık hissi yaşatabiliyor. Joy + ve Fun + olarak iki farklı modeli bulunan yeni Jazz, teknolojik üstünlüklerinin yanında geniş bir donanım seviyesine sahip. Her iki modelinde de 8 hava yastığı, sınıfında ilk defa kullanılan araç denge  kontrol sistemi (VSA), ABS, EBD ve acil durum fren desteği bulunan yeni Jazz, 30 bin 250 Ytl'den başlayan fiyatlarla satılıyor

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