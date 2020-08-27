Yeni Hill-HarrisX anketinin sonuçları açıklandı: ABD'de genel seçimlere 68 gün kala son durum ne?

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ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimlere yaklaşık 2 ay kalırken, ulusal anketlerde Demokrat aday Joe Biden, Cumhuriyetçilerin adayı mevcut Başkan Donald Trump'ın önünde yer almaya devam ediyor.

22-25 Ağustos arasında yapılan bir Hill-HarrisX anketine göre Biden, ülke genelinde rakibi Trump'tan yüzde 9 önde görünüyor.

Ankete katılanların yüzde 47'si Biden'a, yüzde 38'i ise Trump'a oy vermeyi planladıklarını söyledi. 15-18 Ağustos tarihlerinde yapılan son Hill-HarrisX anketinde bu oran 46'ya 38 idi. Yani iki partinin adayı da oy oranını korumayı başarırken, Biden kararsız seçmenlerin yüzde 1'ini kazandı.

Ankete katılanların yüzde 4'ü başka bir adayı destekleyeceklerini belirtirken yüzde 3'ü de sandığa gitmeyeceğini belirtti.

Kendini Demokrat olarak tanımlayan seçmenlerin yüzde 87'si Biden'a oy vereceğini söylerken, kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlayanların yüzde 83'ü Trump için sandığa gideceğini söyledi. Bu verilere göre Biden, kendi partisi içinde rakibine kıyasla daha çok destek alıyor.

2 bin 861 kişinin katıldığı anketin yanılma payı +/- yüzde 1.83 olarak belirlendi.