Yeni hedefi ana haber

Ana haber sunmak. Önceki akşam verdiği iftar yemeğinde gazetecilerle buluşan Sayan “En büyük hayalim ana haber sunucusu olmak...



Galiba o tarafa doğru kayıyorum. Çok iyi de başarırım. İnsan hayalinde ne varsa, imkânları çerçevesinde bunu yapmalı, başarmalı diyorum. Sonunda ben de ana haber sunacağım” dedi. M. Ali Birand’ın kendisi için “Ana haber sunabilir” şeklindeki açıklamalarına da değinen Sayan, “Beni çok memnun etti. Ben de bu yolda ilerliyorum, neden olmasın? İyi yapacağıma eminim” diye konuştu.





