T24 LogoT24 Logo
Magazin

Yeni hedefi ana haber

Kanal D‘de “Susma” isimli programa başlayan Seda Sayan’ın habercilikte yeni bir hedefi var.

17 Eylül 2009 03:00

Ana haber sunmak. Önceki akşam verdiği iftar yemeğinde gazetecilerle buluşan Sayan “En büyük hayalim ana haber sunucusu olmak...

Galiba o tarafa doğru kayıyorum. Çok iyi de başarırım. İnsan hayalinde ne varsa, imkânları çerçevesinde bunu yapmalı, başarmalı diyorum. Sonunda ben de ana haber sunacağım” dedi. M. Ali Birand’ın kendisi için  “Ana haber sunabilir” şeklindeki açıklamalarına da değinen Sayan, “Beni çok memnun etti. Ben de bu yolda ilerliyorum, neden olmasın? İyi yapacağıma eminim” diye konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24