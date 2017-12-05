Yeni havalimanında kullanılacak ekipmanlar taşınmaya başladı

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) YÜZDE 73\'ü tamamlanan 3. Havalimanı\'nda inşaat devam ederken, bu havalimanında kullanılacak ekipmanlar da Atatürk Havalimanı\'ndan yeni havalimanına taşınmaya başladı. Atatürk Havalimanı\'ndan TIR\'la taşınan valiz ve kargo yükünü çeken traktörler 3. Havalimanı\'na götürülmek üzere yola çıkarıldı. Türk Hava Yolları\'nın yer hizmetlerini gerçekleştiren TGS (Turkish Ground Services) şirketine ait traktörlerin camlarına asılan \"3. Havalimanı\'na gidecek \" yazısı da trafikte sürücülerin dikkatini çekti

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