Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı kim olacak?

T24- Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı’nın “Balyoz Planı” soruşturması kapsamında tutuklanması Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında sıkıntı yaşanmasına neden olacak. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay'ın yerine geçmesi beklenen Balanlı'nın yerine göreve atanabilecek 3 isim konuşuluyor: 1. Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Korcan Pulatsü, Hava Eğitim Komutanı Korg. Ziya Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Lojistik Komutanı Korgeneral Mehmet Erten. YAŞ, ya bu 3 korgeneralden birini seçecek ya da Aksay'ın görevi bir sene daha uzatılacak.











Teammüllere göre Org. Balanlı’nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini Org. Hasan Aksay’dan devralması bekleniyordu. Ancak TSK Personel Kanunu’na göre, haklarında açılan dava kapsamında tutuklananlar, daha sonra salıverilseler dahi terfi edemiyor. Bu nedenle Balanlı’ya tutuklama kararı nedeniyle kuvvet komutanlığı yolu kapanmış oldu.





Pulatsü, Güler ya da Erten





Vatan gazetesinin haberine göre; bu yıl orgeneralliğe yükselecek bir korgeneral direk Hava Kuvvetleri Komutanı olacak ve 4 yıl bu görevi yerine getirebilecek.

1. Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Korcan Pulatsü, hakkında Balyoz’dan takipsizlik kararı verilmesi nedeniyle bu yıl terfi şansı yakaladı. Hava Eğitim Komutanı Korg. Ziya Güler de Hava Kuvvetleri Komutanı olma şansı en yüksek isimlerden biri.

Pulatsü ve Güler’in Gölcük’te elde edilen belgelerde adlarının geçmesi nedeniyle Köşk ve Hükümet’in bu isimlere karşı çıkması durumunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Lojistik Komutanı Korg. Mehmet Erten’in orgeneralliğe terfi edip, komutan olma şansı bulunuyor.





Aksay uzatabilir





Emekli olması beklenilen Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Aksay’ın görev süresinin 1 yıl uzatılması da ihtimaller arasında.

TSK Personel Kanunu’na göre kuvvet komutanlığındaki 2 yıllık süre Genelkurmay Başkanının teklifi, Milli Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile bir yıl daha uzatılabiliyor. 64 yaşındaki Aksay’ın yaş haddi de buna uygun.