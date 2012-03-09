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Yaşam

Yeni hafta yağışla başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, ülke genelinde hafta boyunca hava sıcaklıklarında artışlar meydana geldi ve sıcaklıklar mevsim normallerine ulaştı.

09 Mart 2012 19:06

 

T24 - Ülke genelinde, hafta sonunda güneşli ve mevsim normallerinde sıcaklıkların etkili olması, pazar akşamından itibaren tüm yurt yeniden yağışlı bir havanın etkisine girmesi bekleniyor.
 
Tahminlere göre ülke genelinde, hafta sonunda da güneşli ve mevsim normallerindeki sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek.
 
Tüm yurt, 11 Mart Pazar akşamından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni yağışlı sistemin etkisine girecek. Yağışlı hava kütlesi, hafta sonuna kadar yurt genelinde etkili olacak. 12 Mart Pazartesi de hava sıcaklığı batı bölgelerden başlayarak 4 ila 6 derece azalacak. İç ve doğu bölgelerde ise önümüzdeki hafta içinde hava sıcaklığında azalma görülecek.
 
Hava sıcaklığındaki artış, meydana gelmesi beklenen yağmur, yer yer sağanak ve kuvvetli lodosun etkisiyle özellikle İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar erimelerinde artış bekleniyor.
 
Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde, eğimin fazla olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
 
Yetkililer, ani sel, su baskını, taşkın, heyelan ve çığ gibi olumsuzluklara karşı vatandaş ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarını gerektiğini bildirdi.
 
 

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