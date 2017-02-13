Sabah yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşesinde yeni kurulacak A News kanalına ilişkin detaylar verdi. A Haber’in yurt dışı haberi yapacak yeni bir kanal kurduğunu ifade eden Tezel, “Turkuvaz Medya Grubu büyük bir adım atıyor. A Haber ve a Spor'un genel müdürü Abdulhalik Çimen'in sorumluluğu artıyor. Çimen'in genel müdürü olduğu, Türkiye'yi dünyaya anlatacak a News adında yeni bir haber kanalı geliyor. A Haber Dış Haberler Şefi Orhan Sali ise a News Yayın Koordinatörü olacak. Kapalı devre test yayınları devam eden a News'in mart ayında yayına geçmesi planlanıyor” diye yazdı.

“175 ülkede haber peşinde koşacaklar. Aldığım bilgilere göre; a News'in yayın anlayışı, dili Euronews gibi dünya standartlarında olacak ama a Haber gibi atik, dinamik, anında canlı yayına geçen bir habercilik refleksine sahip olacak" diyen Tezel, "A News, Türkiye'de de en geniş haber takip ağına sahip kanal olmayı hedefliyor" ifadesini kullandı.

Mevlüt Tezel'in, "Yeni haber kanalı geliyor: A News" başlığıyla (13 Şubat 2017) yazısı şöyle:

15 Temmuz'da Meclis bombalandı, masum insanlara kurşun yağdırıldı, halk, tankların önüne yattı.

Böylesine dehşet dolu bir darbe girişimi yaşanırken Batı ülkeleri başta gerçekleri görmedi ya da görmek istemedi. 'Senaryo bu' dediler, neredeyse Türkiye'yi suçlu çıkaracaklardı! On binlerce masum insanın ölümüne neden olan PKK'yı hâlâ birçok ülke terör örgütü olarak görmüyor. İnsanın aklı almıyor değil mi?

Evet, dış politikalar çıkarlar üzerine kuruludur. Türkiye'yi güçsüz görmek isteyen birçok ülke var.

Batı medyası Türkiye'de yaşananları hep kendi çerçevesinden yorumluyor ama bunlar artık bahane olmamalı. 15 Temmuz sonrası FETÖ'cülerin yabancı basın ve siyasetçiler üzerindeki lobi gücünü gördük.

Derdimizi dünyaya anlatmalıyız, dünya medyası Türkiye'de yaşananları önce bizden dinlemeli. Bunun için de uluslararası arenada söz sahibi olacak güçlü bir medyaya ihtiyacımız var. Bu konuda bazı adımlar atıldı atılıyor.

TRT Türk başarılı bir proje değildi. TRT El Arabia ve TRT World, belli bir yol kat etti. Büyük paralar harcanan TRT World, dünya standartlarında habercilik yapmaya çalışıyor.

TRT World'ün elit yayın anlayışının seslendiği kesim önemli ama yeterli değil; dünyada daha geniş kitlelere ulaşmamız lazım.

175 ülkede haber peşinde

İşte bu açığı kapatmak için Turkuvaz Medya Grubu büyük bir adım atıyor. A Haber ve a Spor'un genel müdürü Abdulhalik Çimen'in sorumluluğu artıyor.

Çimen'in genel müdürü olduğu, Türkiye'yi dünyaya anlatacak a News adında yeni bir haber kanalı geliyor. A Haber Dış Haberler Şefi Orhan Sali ise a News Yayın Koordinatörü olacak. Kapalı devre test yayınları devam eden a News'in Mart ayında yayına geçmesi planlanıyor.

A News, Türkiye ve bölgesinde yaşananları yurt dışında herkesin anlayacağı bir dilde anlatmaya çalışacak. A Haber, Türkiye'de 81 ilde, 375 ilçede yüzlerce muhabiri ile anında sıcak haber ve gelişmeleri takip ediyordu, şimdi 175 ülkede haber peşinde koşacaklar. Aldığım bilgilere göre; a News'in yayın anlayışı, dili Euronews gibi dünya standartlarında olacak ama a Haber gibi atik, dinamik, anında canlı yayına geçen bir habercilik refleksine sahip olacak.

Uluslararası yayın; büyük para ve kaynak demek. Çimen ise in-house (kurum içi) kaynakları kullanmada mucizeler yaratan bir genel müdür olarak tanınıyor. Sabah'ından ATV'sine, Fotomaç'ından Takvim'ine kadar Turkuvaz Grubu'nun yayın organlarını ve olanaklarını çok verimli kullanarak çok küçük bütçelere a Haber ve a Spor'da büyük işler yapan Çimen, bakalım aynı anlayışı a News'te devam ettirebilecek mi... Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı a Haber'deki başarısına a News'te de ulaşacak mı...

Mazlum coğrafyanın sesi



A News'in şimdilik yurt dışında ABD, Almanya, İngiltere, Rusya, Belçika, Hollanda, Rusya, Çin, Yunanistan, Afganistan ve İran'da ofisleri olacak. Diğer ülkelerde ise muhabir network'ü ile kısa sürede tüm dünyanın gündemini takip etmeye çalışacak. A News, Türkiye'de de en geniş haber takip ağına sahip kanal olmayı hedefliyor. Yeni kanal, Türkiye'de Digitürk, D Smart, Tivibu, Turkcell TV, Turksat, Kablo TV'den izlenebilecek.

Yurt dışında ise Turksat uyduları üzerinden Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Rusya'dan rahatça izlenebilecek. A News, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik bölgeleri öncelikli olmak üzere tüm dünyada faaliyet gösteren beIN MEDIA GROUP'un dijital platformları üzerinden de yayın yapacak. A News, ayrıca yabancı ülkelerdeki birçok farklı dağıtım sistemlerinde de yerini alarak tüm dünyada yayında olacak.

A News, ekibi 'Mazlum coğrafyaların sesi olmak için yola çıktık' diyor. Bu da a News'in sadece Türkiye'nin değil, bölgemizde büyük acılar çeken, haksızlıklara uğrayan halkların da sesi olacağını gösteriyor.