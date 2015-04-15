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Yeni güvenlik konsepti: Jandarma bölgede daha görünür olacak

Ağrı'da, askerlerle PKK'lılar arasında yaşanan çatışmamanın ardından gözler yeni ‘güvenlik’ yaklaşımına çevrildi

15 Nisan 2015 12:34

Ağrı’nın Diyadin İlçesi’ndeki Tendürek Dağı eteklerinde askerlerle PKK’lılar arasında yaşanan çatışmanın ardından ‘güvenlik’ için jandarmanın bölgede daha görünür olmasına karar verildi. 

Son çıkan yasayla jandarma, sicil itibarıyla da İçişleri Bakanlığı’na bağlanmıştı. Mülki idare amirinin talimatıyla görev yapan jandarma timleri artık bölgede daha görünür olacak ve seçim güvenliğine yönelik tedbirler alacak. Ağrı’da olduğu gibi 15 kişilik timler değil, birkaç timden oluşan devriyeler gezecek.

Bülent Aydemir'in Habertürk'te yayımlanan haberine göre, yeni dönemin güvenlik yaklaşımı şu konsepte oturtulacak: 

 

Silaha müsamaha yok



Silah bırakmayan ve dağ dışında artık şehirlerde görü- nür olan silahlı terör örgütü üyelerine asla müsamaha gösterilmeyecek. Bir yetkilinin ifadesiyle “Çözüm sürecinin hassasiyeti gereği dün yapılamayan, bugün yapılacak.” Sivillerin zarar görmemesi için ne gerekiyorsa uygulanacak.

 

PKK'nın silah ve lojistik yapmasına izin verilmeyecek

 

PKK'nın bir süredir kış yapılanmasına geçerek kamplara çekilmişti. Bahar aylarıyla birlikte örgütün, kış yapılanmasından yaz yapılanmasına geçmesine, arazide ve şehirlerde silah, lojistik yığınağı yapmasına izin verilmeyecek. Bu konuda birimlere talimat geçildi.



Timler devriye gezecek



Son çıkan yasayla jandarma, sicil itibarıyla da İçişleri Bakanlığı’na bağlanmıştı. Mülki idare amirinin talimatıyla görev yapan jandarma timleri artık bölgede daha görünür olacak ve seçim güvenliğine yönelik tedbirler alacak. Ağrı’da olduğu gibi 15 kişilik timler değil, birkaç timden oluşan devriyeler gezecek. 

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