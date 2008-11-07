Yeni grafiti akımı sınır tanımıyor!

Havaların soğumasıyla birlikte yapraklarını döken ağaçların üşüme ihtimalini düşünen bir grup, ağaçlara el örmesi yün kazaklar örmeye başladı.



Grafiti'nin yeni bir formu olan bu akım duvar boyayarak yapılan grafitiyi beğenmeyip karşı çıkanların bile itiraz edemeyeceği kadar güzel manzaraların ortaya çıkmasını sağlıyor.



Amerikan kentlerinde giderek yaygınlaşan bu 'yeni graffiti' akımı, sadece ağaçlarla sınırlı değil.



Şehri güzelleştirmek adına başlanan bu uygulama ağaçlardan sonra sokak lambalarına, metro trabzanlarına, iskele babalarına, gemilerin bağlandığı kocaman zincirlere, sokak tabelalarına ve heykellere kadar genişlemiş görünüyor.

