-YENİ GPS UYDUSU FIRLATILDI CAPE CANAVERAL (A.A) - 16.07.2011 - Askeri ve sivil amaçlar için kullanılacak olan yeni GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) uydusu bu sabaha karşı Kennedy Uzay Merkezi'nden Delta 4 roketiyle yörüngeye gönderildi. Teknik nedenler ve hava koşullarının elverişsizliği dolayısıyla daha önce ertelenen fırlatma işlemi bugün gerçekleştirildi. Yeni uydu, ABD Hava Kuvvetleri'nin GPS uydu sistemine entegre olacak. GPS 2F tipindeki bu yeni kuşak uydular, daha güçlü sinyalleriyle yer belirlemede daha isabetli çalışıyor ve karıştırıcı (jamming) sinyallere karşı daha iyi karşı koyabiliyor. Bu uydular, sivil amaçlara yönelik uygulamalara da sahip ve kullanım süreleri önceki kuşak uydulara göre daha fazla.