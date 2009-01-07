Yeni gözde Ekrem!..



Mustafa Denizli'nin göreve gelmesiyle ilk 11'in değişilmezi olan Ekrem Dağ, performansıyla göz dolduruyor. Başarılı oyuncu, siyah-beyazlı taraftarların da en çok ilgi gösterdiği isimlerin başında geliyor.



Transfer ettiği futbolcular nedeniyle son yıllarda zaman zaman büyük eleştiriler alan Beşiktaş'ta, sezon başında Gaziantepspor'dan transfer edilen Ekrem Dağ, başarılı performansıyla göz dolduruyor.



Eski teknik direktör Ertuğrul Sağlam döneminde fazla forma şansı bulamayan, ancak Mustafa Denizli'nin takımın başına geçmesinin ardından istikrarlı ve mücadeleci bir oyun sergileyen Ekrem, yönetimin de yüzünü güldürdü.



Sol kanatta görev yapan Ekrem, ligin ilk 6 haftasında Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Beşiktaş'ta sadece 1 kez ilk 11'de forma giyerken, kalan 10 haftanın 7'sinde ise ilk 11'de sahaya çıktı.



Son haftaların vazgeçilmez oyuncularından biri olan siyah-beyazlı oyuncu, istikrarlı görüntüsünü her hafta sürdürürken, formu grafiğini yükselterek futbol kamuoyunun da beğenisini kazandı.



İSTİKRARINI KORUDU



Ligin ilk 6 haftasında 3 maçta görev alan Ekrem, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk kez ilk 11'de forma giyerken, bu süreçte toplam 133 dakika sahada kalabildi.



Mustafa Denizli'nin yönetimindeki ilk 3 maçında göze giremeyen tecrübeli oyuncu, antrenmanlardaki performansının ardından formayı yakaladı ve sırtından bir daha çıkarmadı. Turkcell Süper Lig'de 10. haftada Kocaelispor karşısında ikinci kez ilk 11'de şans bulan siyah-beyazlı futbolcu, yakaladığı fırsatı bırakmadı ve kalan 6 karşılaşmada daha ilk 11'de oynadı.



Ligin ilk 6 haftasında sadece 133 dakika forma giyen Ekrem, kalan 10 haftada ise toplam 604 dakika sahada kaldı.



Ekrem, ayrıca Fortis Türkiye Kupası'nda takımının yaptığı 3 maçta ilk 11'de forma giyerek başarılı görüntüsünü sürdürdü.



Ligde ve kupada sürekli oynama fırsatı bulan Ekrem, Sağlam döneminde yapılan UEFA Kupası maçlarında ise fazla şans bulamadı. Ekrem, Avrupa'daki 4 maçta sadece 2 kez şans bulurken, toplam 29 dakika oynayabildi.



TARAFTARLARIN DA SEVGİLİSİ OLDU



İstikrarlı futbol oynayan Ekrem, gayretli ve istekli futboluyla siyah-beyazlı taraftarların da sevgilisi oldu.



Mücadeleci futbolu sonrası karşılaşmalarda taraftarların özel destek verdiği Ekrem, Fortis Türkiye Kupası 3. haftasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile dün oynanan karşılaşmada yine aynı ilgiyi gördü.



Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında takımın en iyilerinden olan tecrübeli oyuncu, Beşiktaşlı taraftarların en çok ilgi gösterdiği oyuncu oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, dünkü maçın ilk yarısı başlamadan önce bu oyuncuyu tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

