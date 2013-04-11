'Bin yıl içinde yeni gezegen bulunamazsa insanlık yok olacak'

Ünlü İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, insanoğlunun geleceği için uzay araştırmalarının sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekerek "Yeni bir gezegen bulunamazsa insan ırkı bin yıl ayakta kalamaz" dedi.

Kendini evrenin gizemini çözmeye adayan Hawking, Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde yer alan bir kök hücre laboratuvarını ziyaret etti. 71 yaşındaki astrofizikçi, yaşayacak yeni bir gezegen bulamaması durumunda insan ırkının bin yıl daha ayakta kalmasının mümkün olamayacağını ileri sürdü. Evrenin kökenleri ve kara deliklerle ilgili kitaplarıyla dünya çapında tanınan Hawking, "eğer evrenin nasıl işlediğini anlayabilirsek, o zaman kontrol etmenin de bir yolunu bulabiliriz" ifadelerini kullandı.

Hastalığıyla ilgili yöneltilen soruya, "Hayat ne kadar zor görünürse görünsün, her zaman yapabileceğiniz bir şey vardır" cevabını veren Hawking, iletişim kurabilmek için için bilgisayar teknolojilerinden yararlanıyor.

Cambridge Üniversitesi'nde öğrenciyken yakalandığı motor nöron hastalığı Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) nedeniyle hareket edemeyen ve konuşamayan Hawking'in "Zamanın Kısa Tarihi" adlı kitabı, dünya genelinde 10 milyondan fazla satmıştı.

ALS, beyin ile omurilikte bulunan ve kasları kontrol eden sinir hücrelerine zarar veriyor. Henüz tedavisi bulunmayan ALS'ye yakalanan hastaların sadece çok küçük bir kısmı, 10 yıldan uzun süre yaşıyor.