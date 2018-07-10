Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir?

Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesinin ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.

Orgeneral Yaşar Güler kimdir?

1954'te Bayburt'ta doğan Orgeneral Yaşar Güler, 1974'te Kara Harp Okulu'ndan Muhabere Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1984'e kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı yaptı. 1986'da Kara Harp Akademisinden mezun olarak Kurmay Subay oldu ve çeşitli karargahlarda Plan Subaylığı ve Şube Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, Başbakanlık Askeri Danışmanlığında Proje Subaylığı, NATO Güney Bölge Komutanlığında (Napoli/İtalya) Muhabere Başkan Yardımcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Orgeneral Yaşar Güler, 2001'de Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla 10'ncu Piyade Tugay Komutanlığı ve Genelkurmay MEBS Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2005'te Tümgeneral rütbesine terfi ederek sırasıyla, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerini icra etti. Güler, 2009 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve bu rütbede sırasıyla, MSB Harita Genel Komutanlığı, 4'ncü Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerini yaptı. 2013'te Orgeneralliğe terfi ederek Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

15 Temmuz Süreci

15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcı olduğu belirtilen 'FETÖ' tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında rehin alınıp Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına götürülen Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kendi emir subayı Mehmet Akkurt tarafından makam odasında rehin alındı.