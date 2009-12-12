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Yaşam

Yeni Galata Köprüsü'nde çalışma

Yeni Galata Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, 15 Aralıkta 3.5 saat trafiğe kapatılacak.

12 Aralık 2009 02:00

T24 - Yeni Galata Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle köprü, 15 Aralık'ta 3.5 saat trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 15 Aralık Salı günü 01.00-04.30 saatleri arasında Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nce Yeni Galata Köprüsü'nde baskül köprünün mesnet, kiriş ve kilitlerinin yağlanması çalışması ile köprünün deniz trafiğine açılması işleminin yapılacağı bildirildi.

Bu saatler arasında köprünün araç ve yaya trafiğine kapalı olacağı ifade edilen açıklamada, sürücülerin 01.00 ile 03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları, bu köprünün de 03.30 ile 04.30 saatleri arasında deniz trafiğine açılacağı için Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği belirtildi.

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