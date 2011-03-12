-YENİ GALATA KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILACAK İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - Yeni Galata Köprüsü, 15 Mart Salı günü 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 15 Mart'ta Yeni Galata Köprüsü'nün mesnet, kiriş ve kilitlerinin yağlanması çalışması ile köprünün deniz trafiğine açılma işlemi yapılacak. Bu nedenle 01.30–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine tamamen kapatılacak köprüyü kullanacak sürücülerin, 01.30-03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü, 03.30–04.30 saatleri arasında da her iki köprü de deniz trafiğine açık olacağı için Haliç Köprüsü'nü tercih etmeleri gerekiyor.