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Yaşam

Yeni Galata Köprüsü, 24 Ocak'ta kapalı İSTANBUL (A.A)

21 Ocak 2012 13:53

-Yeni Galata Köprüsü, 24 Ocak'ta kapalı İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Yeni Galata Köprüsü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 24 Ocak salı günü 3 saat süreyle araç ve yaya trafiğine kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü'nde baskül köprü mesnet, kiriş ve kilitlerin yağlanması için bakım çalışmaları yapılacak.  Bu nedenle köprü, 24 Ocak salı günü 01.30–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Araç ve yayaların 01.30–03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü, 03.30–04.30 saatleri arasında bu köprü de trafiğe kapatılacağı için Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekecek.

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