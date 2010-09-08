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Yaşam

YENİ GALATA KÖPRÜSÜ 14 EYLÜLDE KAPALI İSTANBUL (A.A)

08 Eylül 2010 15:47

-YENİ GALATA KÖPRÜSÜ 14 EYLÜLDE KAPALI İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - Yeni Galata Köprüsü, 14 Eylülde trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yeni Galata Köprüsü'nün 14 Eylül Salı günü 02.00–04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine tamamen kapatılacağı bildirildi. Açıklamada, bu tarih ve saatler içinde Yeni Galata Köprüsü'nü kullanacak olan sürücülerin, 02.00-03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü, 03.30-04.30 saatleri arasında ise her 2 köprünün de deniz trafiğine açılmasından dolayı Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği belirtildi.

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